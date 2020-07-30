日本爸爸臨終前想吃薯條背後原因有洋蔥　網民感動回憶至親告別時

如果有人告訴你，你將面臨人生最後一段時光，這時你最想念的味道又會是甚麼？最近，日本一位網民分享了關於爸爸臨終前的一段故事，在社交平台上引起廣泛討論。

日本網民（Twitter@Z7ZX001）最近想起因癌症末期住院的爸爸，在臨終前竟然意外說想吃一款薯條零食，家人雖然大感不解，但還是給他好好準備了。直至爸爸離世後，家人們才恍然大悟。👇👇👇即按下圖看故事全文👇👇👇

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故事在社交平台上分享後，隨即引起網民討論，至今已有超過16萬網民關注及分享。其中，有不少網民更被故事感動，紛紛說出自己與至親離別時的回憶，這些回憶當中不乏與食物和味道有關，帶著滿滿的感動之外，亦不難發現藏著一些無法彌補的遺憾。👇👇😢

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同場加映：日本少年電車事故身亡 20年後父母竟收遲來情信

20年前的3月8日，東京地鐵日比谷線在駛出中目黑站後沒多久，隨即出現電車脫軌意外，最後一節車廂與迎面駛來的另一輛電車發生擊烈碰撞。這次事故造成5名乘客死亡，64人受傷。在遇難者之中，有一個名叫富久信介的17歲少年，他的死亡在當時的日本社會上造成很大迴響。👇👇👇

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只是誰也沒想到，除了信介的父母之外，原來還有一個女生為此次意外而感到傷心欲絕。這份包含著感謝與遺憾的心意，為何會遲了20年才有機會送出？即看全文：日本少年電車事故身亡 20年後父母竟收遲來情信 背後原因有洋蔥