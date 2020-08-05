日本Daiso人氣家居小物Top10　超強收納神器奪冠　香港$12店買到

日本Daiso向來是人類最好的居家小幫手，每樣看似不起眼的小物都默默在家中發揮最大的效用。而香港的Living Plaza都可以買到大部分與Daiso相似產品，價錢普遍為12元港幣，不過種類繁多，應該如何入手才最精明？

圖片來源：Pinterest

日本媒體BuzzFeed Japan最近調查2020年上半年最具人氣的100 YEN店產品，最後竟發現榜單由Daiso全面制霸，難怪有日本人「逃不出Daiso手掌心」的說法！榜單的排名同時反映出日本的現況，2020年日本人在新冠肺炎疫情影響下，入手的家居小物也出現了變化。

👇👇即按下圖看最新Daiso人氣排名Top10👇👇

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同場加映：日本人氣零食選舉Top30

日本朝日電視台主辦的一年一度「零食總選舉」結果出爐！今年有歷年最多的22間零食生產商出戰，在4,500款零食中爭奪最具人氣的零食之王，今次前30位不乏香港人非常熟悉的經典零食，往下看揭曉名單！

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