【緬甸蒲甘隨拍】在王朝風華褪色的千塔之城　偶遇純真小孩的微笑

緬甸千塔之城蒲甘，從公元9世紀到13世紀，這裏是蒲甘王朝的首都。世界上有一些佛塔，適合清晨時分去看她清淨脫俗的純淨模樣，或欣賞晚霞輕觸其朦朧輪廓的外貌。方圓之內，盡顯風華的蒲甘佛塔密度在幾次大地震破壞與時光流逝下逐漸削減，目前三千多座的佛塔可以令人遙想全盛時期超過一萬座規模的寬廣面貌，流轉到現在風骨依然，緬甸卻已然凋零，屬於世界上最貧窮國家之一，且長年有內亂的隱憂。

方圓之內，盡顯風華，風骨依然但卻已凋零。

佛塔遍布的千塔之城蒲甘 | Bagan, Myanma ,2018（方格子＠循光小徑在世界角落）

蒲甘城內有上千座可供觀賞的佛寺，租借一台每天租金約3美金的電單車就可以茲意遊覽，回程後我常抽著當地緬甸大煙、喝著啤酒，在古塔的圍繞下等待的夜的來臨。除去眾多觀光客吵雜的面紗後，夜晚的蒲甘透著清澈的頻率，只有遠方雜貨店跟小吃店內傳來點菜、敘舊、敲杯的聲響，這種景色對我來說非常迷人。

某天下午在泥濘的土坡上，遠遠地聽到一陣宏亮的小孩笑聲，是一對爺孫在田地上洗澡，爺爺正拿著裝滿水的水桶往孫子身上沖洗，孩子的笑容洋溢著喜悅感，充滿著生命力。這是一個住在古廟內的家庭，蒲甘當地有些具有代表性跟歷史性的古廟是世代都有家族在看護的。

還不太會說話的他拿著自己喜愛的玩具想獻寶給我看，那是個輪子已破損大半，一邊的角已經完全不見，綁著條紅色繩子的滾輪玩具。這對他人來說也許是個毫不起眼的舊物，但他卻拉著它像是一個發光的玩具一樣奔跑著，像個快樂的小精靈在古廟間穿梭。

事物的價值跟價格是兩回事

他突然拿出一罐小瓶子，那應該是廟宇裡添加在蠟燭台內的黃油，過了五分鐘不到，他的身體、燭台、破損滾輪還有我的手都已經沾滿著油，他將自己、玩具跟燭台都上了一層保護油。

+ 3 + 2

住家旁寺廟內的大佛，看起來應該是有重新補過油漆，局部磚瓦也都用水泥補上。地震後古廟多有損毀，但因為緬甸政府不重視也沒有經費，所以修復方式與工法已經不是採用傳統方式。

最後一次見到他是離開蒲甘前兩天，我在確認過廟宇位置後特別帶了幾顆大橘子給他，這次小精靈穿上了格紋的衣服，成了位氣質文雅、脫俗小男孩，但穿上衣服的他反而顯得靦腆，也許光溜溜地對他來說更顯自在。我送給他一條從祕魯買來的印加圖騰項鍊，另外又塞了幾顆大橘子給他，示意要他吃。滿心歡喜的他沒有直接享用，反而拿了橘子高速飛奔進院子，原來他要先把其中一顆大橘子給媽媽，真的是一個非常貼心、有禮貌的好孩子。

和小精靈互動時，他的溝通方式只有「啊哈」、「啊哈哈」跟「嘻」、「嗯哼」這幾句，表面上好像只有我自己在對話，然而他什麼都沒說，卻也什麼都說了。在長途旅遊的過程中，我已經習慣語言是沒有作用的，情感的對話超脫於文字，卻可以心神領會。我永遠記得他的笑顏跟充滿生命的笑聲。

長坂坡裡沒有趙子龍，空城計裡沒有諸葛亮。 胡適

物質文明極度發展的社會讓某些良善角落更加貧瘠，我們住在一座華美的大廟裡，裡面雕飾輝煌，有莊嚴的宮殿、有響亮的鼓聲，卻沒有神，只有慾望。在土地貧瘠且貧窮的緬甸，我親愛的小精靈，或許你以後可能無法學習如何寫字，但你的溫暖家庭跟你良善的本質會帶領你在土地上寫上屬於你自己的文字。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：循光小徑在世界角落，原文：古廟小精靈 | 緬甸蒲甘】