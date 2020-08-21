旅遊網站TripAdvisor公布「旅行者之選」全球10大最佳航空公司，2019年最佳航空公司新加坡航空、卡塔爾航空、日本航空等出名服務高質就繼續上榜，台灣長榮航空今年排名則稍微下跌，長駐10大的國泰航空繼上年後再次跌出榜外！

TripAdvisor每年都會根據旅客的評分及留言，統計分析有關數據後，頒發「旅行者之選」 最佳航空公司名單予最高分數的10間航空公司。今年全球10大最佳航空公司中，有4間亞洲航空公司榜上有名，包括新加坡航空、長榮航空、日本航空及大韓航空，大韓航空更闖入三甲。長榮航空排名下跌4位！按下圖即睇👇👇✈️

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🤩🤩🤩 同場加映：韓國廉航推無性別制服 熱數全球12套特色空姐制服 有款似花樽？ 🤩🤩🤩

講完航空公司，點少得空姐制服！記者整理全球12大特色航空公司制服，包括有傳統元素的新加坡、泰國航空，仲有韓國廉航新推出的「無性別制服」 ，各有特色！有一款激似大媽印花裙！按下圖即睇😂😂

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