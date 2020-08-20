雞蛋仔vs格仔餅、蛋撻牛油皮定酥皮？10款兩派fans食物引世界大戰

港式食物向來有不少fans，最近有網民討論蛋撻牛油皮定酥皮最好食，引發熱烈討論！其實不少港式特色食物、街頭小食都有兩派支持者，包括魚肉燒賣定蝦肉、豬肉燒賣、揀雞蛋仔定格仔餅（夾餅），兩派fans各不相讓！

網民熱烈討論蛋撻牛油皮定酥皮更加好食！（ig@ coffeekokfei）

有網民發帖討論邊款蛋撻先最正，引發牛油、酥皮蛋撻兩派支持者熱烈爭論，有網民就狂言「酥皮是小朋友才會食」！記者整理10款分成兩派支持者的食物，例如黃糖、白糖缽仔糕、粗幼薯條都各有一批擁躉！有款街頭小食人氣相差勁遠，按下圖即睇😎😎

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講起點心，近年不少新式茶樓都大玩創意，推出不少fusion菜，但傳統港式點心就慢慢變得不常見，令人惋惜，包括幾款細個好鍾意食的炸物！想知邊款蒸的甜點心幾乎絕跡？按下圖即睇👇👇

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