消委會檢測29款薯片9款致癌物超標　lays卡樂B表現點？附評分清單

新冠肺炎第三波疫情肆虐，個個都留家抗疫，薯片、薯條等零食就少不了喇！消委會測試市面29款預先包裝薯片及薯條樣本，包括卡樂B、lay's、品客薯片等，全部檢出致癌物丙烯酰胺。其中9款薯片的丙烯酰胺含量高於基準水平，含量最高的樣本更超標近2.5倍，即看看哪些薯片有份！

消費者委員會（下稱「消委會」）今日公開測試市面上29款薯預先包裝片、薯條報告，結果發現全部樣本都含有致癌物丙烯酰胺，當中一款Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor更加超標近2.5倍！

今次消委會都有檢驗港人最愛的熱浪薯片！（網上圖片）

根據消委會，「丙烯酰胺」被國際癌症研究機構評為「可能令人類致癌」，進食後會有機會令人致癌，薯片樣本超過含量基準水平每公斤750微克，就爲之超標。

除了「丙烯酰胺」，《香港01》飲記者也整理了薯片的價錢、總脂肪、鈉含量，即刻看看那款最高脂、高鈉！港人愛吃的lay's及卡樂B薯片都有被抽查！點擊睇總評分及含量👇👇👇

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當中9款薯片的丙烯酰胺含量高於基準水平，分別是「Mackie's of Scotland」Potato Crisps Haggis & Cracked Black Pepper Flavour、「M&S」Sweet Chilli Hand Cooked Crisps、「Meadows」薯片-冬蔭功味 、「Orion O!Karto」Potato Chips、「Tohato」Spicy Potato Rings Garlic Onion Chicken、「Topvalu」 Best Price Potato Chips Salt Flavor、「Luke's」Organic White Truffle & Sea Salt Potato Chips、「威斯比」香辣味薯片及「日清湖池屋」激辣魔薯香辣味薯片。

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😨😨😨 同場加映：消委會｜快餐店薯條3款致癌物超標 有間超標90% M記、KFC又點？ 😨😨😨

唔少港人都鍾意去快餐店醫肚，其中薯條、薯格更是好多人的comfort food添！消委會今次亦有檢驗10間快餐店、餐廳的薯條、薯格，包括麥當勞、KFC、Jollibee、Five Guys、Shake Shack、豪大大雞排、Green Common、MOS Burger、宜家家居美食站及意粉屋！三款薯條致癌物超標！按下圖即睇檢驗結果及含量👇👇👇

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