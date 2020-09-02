由韓國通訊程式KakaoTalk創造的卡通Kakao Friends因為超萌模樣，擁有一大批忠實粉絲，當中屬Ryan最受歡迎，更是唯一擁有個人Instagram帳號的角色，現時已經有超過6萬fans！Ryan不時與粉絲分享自己的日常生活，最近上載了多張漫畫，分享自己領養流浪貓後成為新手貓奴的日常，奴才與主子的可愛模樣令一眾網民大呼非常可愛！

Ryan經常看見一隻流浪貓出現在家附近，決定帶它回家。（ig @ ryan.seoul.icon）

Ryan無論上下班、到超市買餸或倒垃圾都會看見一隻坐在紙箱裡的流浪貓，於是決定帶它回家。但由於是新手，侍奉主子時並不容易，無論餵貓糧、灌灌甚至滿漢大餐，貓貓都沒有興趣，於是唯有上網求救。另外Ryan亦分享了陪貓貓玩和平凡日常，奴才頻密出境，更令網民紛紛猜測是否即將成為Kakao Friends的新角色！立即按圖看Ryan新手貓奴故事😍👇👇

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😍同場加映：Kakao Friends八個人物起底😍

雖然香港人比較少用KakaoTalk這個通訊程式，但Kakao friends對不少香港人來說並不陌生！大家對牠們的了解又有多少？Ryan其實不是一隻熊，點擊圖片睇Ryan的真面目！😲👇👇

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