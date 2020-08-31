在日本愛媛縣有一位單親爸爸為了讓女兒能夠每天吃到美味的午餐，在女兒升讀高中後，決定每天為她準備便當帶到學校。正當這位爸爸打算女兒高中畢業那天，為她做3年來最後一個便當時，竟遇上突如其來的小插曲…

日本愛媛縣有一間開業55年的眼鏡店，第二任店主名叫青野泰介，他與太太在15年離婚，大女兒不久前離家到東京讀大學，而小女兒就與爸爸、爺爺和奶奶一起居住。作為單親爸爸的青野先生，則要同時兼顧工作和家庭。

青野先生每天為女兒準備便當，3年來由入廚初哥變身成為做便當高手。（圖片來源：ehime-kirakira.com）

女兒叫做青野夏月（暱稱小夏），由於她升讀的高中不設飯堂，如果不帶便當就只能買麵包當做午餐。青野先生擔心，正值發育時期的小夏不能健康地成長，因此萌生「不如給女兒做便當吧」的想法，開始了3年不間斷地，每天早上5點半起床做便當的生活。

《パパとなっちゃんのお弁当》節目截圖

本來對下廚一竅不通的青野先生，開始做便當時難免會手忙腳亂，不過他想只有便當的話似乎有點單調，於是每天完成便當後都會寫一篇「千字文」，介紹當日的菜式之外，偶爾會跟女兒分享一下生活點滴，成為父女之間交流的小工具。直至女兒高中畢業那天，青野先生決定為女兒做高中3年最後一個便當時，竟然遇上突如其來的小插曲……👇👇按下圖及影片看完整故事👇👇

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離開醫院後的的青野先生與朋友聚會，提起自己為女兒做便當的事：「我是個戒煙失敗、減肥也失敗的人，真的沒想過，堅持下來的只有為女兒做便當這件事。」翌日清晨，青野先生依舊早早起床為小夏準備便當。即睇片看青野先生為女兒準備的最後一個便當👇👇

雖然小夏已經畢業，不過3年來青野先生完成的700個便當，附上的手寫信依然被小夏好好珍藏，裡面滿滿都是來自爸爸的鼓勵和教導，讓小夏學會珍惜食物和金錢，也學懂自由地活出自己的人生，屬於父女之間共同擁有的美好回憶。

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