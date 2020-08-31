荃灣南豐紗廠一直都是大家打卡必去的地方，9月將迎來最新打卡期間限定熱點 ── 可口可樂限定店！除此之外，南豐紗廠又有甚麽打卡點？每個打卡點又有甚麽需要注意的地方？

香港太古可口可樂唯一一間主題限定店選址打卡勝地荃灣南豐紗廠，場内有不少主題牆，大家可以打個靚卡！另外場内都有不少可口可樂精品及歷年所推出的可口可樂精品，大家可以看看自己見過幾多！另外文末有打卡注意位，記得睇到最後啦！

可口可樂牆，裏面放了歷年各款特色樽！（梁采欣攝）

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除了最新的可口可樂主題店，紗廠還有多個打卡位，你又是否全部去過？👇👇👇點擊睇南豐紗廠打卡點👇👇👇

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明明跟KOL去的地方都一樣，爲甚麽就是拍不出哪種味道？《香港01》旅遊記者親身去過之後，發現去打卡有不少注意位，應該要穿怎樣的衣服？哪些打卡點已經消失？記得看完才去打卡啊！

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其中一間餐廳Book B Kitchen Mealmeal，是一間複合式空間，餐廳和書店各佔一半。店內裝修以木系為主調，風格簡約、溫馨，不過堂食位置不多。餐廳主打日式料理，雖然價錢偏貴，不過食物質素確實不錯。

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