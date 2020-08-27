講起尖沙咀都會諗到大型商場，其實仲有藝文小店、藝術展可以睇！《香港01》記者精選尖沙咀5大一日遊行程，包括本地漫畫家楊學德作品展、日系復古雜貨店文化屋、海港城觀景台睇日落！疫情過後，不妨發掘一下尖沙咀有甚麼好去處。

【第一站】🤩復古雜貨店展開尋寶之旅@文化屋雑貨店

韓國街內原來隱藏著一間日系復古懷舊雜貨店！入到文化屋，有種好像尋寶的感覺，因為店內擺放著各式各樣日本直送的得意、古怪的小物，例如古怪扭蛋、搞鬼的耳環、胸口針、鎖匙扣等，更有一些充滿文青感的帆布袋、帽子等，總有一款適合你。原來文化屋來自原宿，已經有多年歷史！按下圖即睇有咩買🥰🥰

文化屋雑貨店 地址：尖沙咀金巴利街22號1樓 電話：2721 2227

【第二站】😋中午食lunch

行完日系雜貨店之後肚餓，記者搜羅兩間不同風格的食店，包括抵食印度咖喱、打卡必去的搞怪風格cafe，睇下你鍾意邊一種風格！

【1】必食CP值超高咖喱@新德里餐廳 The Delhi Club（3C新德里咖哩王）

可能好多人都未入過重慶大廈，今次記者就推介一間超人氣咖喱，招牌菜有。不少網民推介咖哩要配芝士烤餅一齊食，香脆的烤餅裡包著濃郁的芝士，充滿奶香，更有拉絲效果。按下圖即睇有邊款招牌菜😋😋

新德里餐廳 The Delhi Club 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈C座3樓3室 電話：2368 1682

【2】搞怪十足貼地cafe@Mamaday

Mamaday走搞怪路線，裝潢、餐具都玩味十足，包括打卡必備的霓虹燈牆、街道牌造型裝飾，連餐具、餐紙都有特別設計，例如是「佛系減肥」字眼的餐紙、中式傳統花紋茶杯，非常貼地又有創意！想知有咩招牌菜必食？按下圖即睇食物、環境、餐具有幾搞鬼😋😋

Mamaday 地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心2樓 電話：2345 6856

【第三站】🎨睇楊學德作品展@海港城美術館

想感受藝術氣息？今次海港城美術館展出本地漫畫家楊學德最新作品展「好像在那裏見過你」，楊學德擅長幽默詼諧、超現實風格，成名作「錦繡藍田」獲高度評價。今次作品展分兩期，展出超過40幅帆布本及數10幅紙本水彩作品，作品以懷舊香港生活作為靈感，帶你回到過去！按下圖即睇部分展覽作品👇👇👇

「好像在那裏見過你」楊學德作品展 日期：即日起至9月27日 時間：上午11時至晚上8時 地點：海港城‧美術館（海港城海洋中心二階207號舖） 查詢︰2118 8008 / art@harbourcity.com.hk

【第四站】🌅睇維港海景兼日落@海港城觀景台

完美的日落美景做一日遊的最後一站！海港城免費開放的觀景台「海運觀點」，讓你飽覽270度維港無敵大海景，仲可以同朋友一齊孖住打卡！另外仲有兩個大型活動平台，包括一個天然草坪，情侶們可以盡情打卡，小朋友可以玩樂。按下圖即睇維港景加日落有幾靚🥰🥰

尖沙咀海港城「海運觀點」 地址：尖沙咀廣東道3-27號海運大廈頂層 電話：2118 8666

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😍😍 同場加映：九龍城一日遊6大好去處 😍😍

又去九龍城食泰國菜？食到悶！今次記者精選九龍城6大好去處，有充滿文化藝術氣息的藝術村、中西交融的咖啡店、百年荳品廠、童年回憶糕餅等，行程超級豐富！香港邊度有得懷舊花卷？按下圖即睇😋😋

必去試回憶懷舊糕餅@豪華餅店

既然入開九龍城，不妨去一轉豪華餅店食返件懷舊糕餅，因為唔係周圍得搵得到這些糕餅！想食酥皮蛋撻、三角朱古力、舊式蛋卷這些經典西餅？豪華餅店可以一次過滿足你多個願望。仲有一款幾乎消失的西餅！按下圖即睇👇👇

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