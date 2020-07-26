【韓國旅遊】釜山一日遊美食景點全攻略　首爾站出發由朝玩到晚！

釜山是韓國的第二大城市，也是除首爾和濟州島以外，又一個吸引全世界遊客的魅力旅遊都市。浩瀚碧綠的大海、珍饈美味的海鮮、燈火闌珊的夜晚，無一不在迷惑著前來旅遊的人們。精彩的釜山景點甚多，而如果想在韓國之旅中來一段說走就走的釜山一日行，那麽就跟隨小編的腳步吧！

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首爾站出發到達釜山站 08:00～10:40

KTX高速列車是韓國速度最快的列車，如果不想在去往釜山路途上浪費時間，最好選擇乘坐僅用2個小時40分鐘左右就可以從首爾站到達釜山站的KTX列車。到達釜山的車票可以在火車站內購買當天的票，但是要注意，在中秋節和春節期間，韓國人買票都很難，所以最好提前購買。在火車票可在中文官網預訂，或購買比較實惠的外國人專用的KORAIL PASS（韓國鐵路通票）。流動人口較多的首爾火車站不像中國的火車站那麽大、那麽複雜，所以只要提前10分鐘等候列車也沒有任何問題。

另外，站內有大型超市、美食街、快餐店等多種便利設施，其中最吸引人的是等候區內的各種簡單、實惠又美味的小吃，出發太早沒時間吃早餐，這裏的小吃攤點絕對能夠滿足您的胃！ 到達釜山站後首先映入眼簾的噴泉使旅行前的心情大好，到達釜山站後不要忘了在站前拍一張照片！

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午餐——豬肉湯飯 11:30～12:30

來到釜山有一樣特色美食是必須要吃的，那就是鮮美濃香的豬肉湯飯。地鐵釜山站5號出口附近的「名家豬肉湯飯」是一家歷史悠久的餐館。由於純正的味道，在韓國本地的人氣也歷久不衰，午餐時間要排隊才能入座。本店在韓國的各種美食節目中被報道過，據說這家店在日本也已經小有名氣了呢。豬肉湯飯可以搭配著菜包肉和拌冷麵一起吃。如果點這三樣大概會花費30,000韓元左右，適合3人用餐。

甘川文化村 13:00～15:00

首爾有梨花壁畫村，釜山就有甘川文化村！如果說梨花壁畫村因活潑可愛、創意十足的筆畫而聞名，那麽甘川文化村聖托里尼般的意境是它最經典的特色。乘地鐵1號線到土城洞站，6號出口附近有很多巴士前往甘川文化村。大家不用擔心在不懂語言的情況下怎樣乘坐大巴，會發現在巴士站等車的人幾乎都是去往甘川文化村的遊客。如果同行的人多於2人，那麽乘坐的士也許會更便宜！

文化村有三大必拍的景色，他們分別是入口處的藍色魚形壁畫、在高處遠眺整片的藍色屋頂和經常在《爸爸！我們去哪兒？》、《快樂大本營》等中韓娛樂節目中出現的小王子畫像。文化村內有幾家有名的路邊小攤，逛累了還可以在這些小攤上品嘗一些美味的釜山特色小吃。甘川文化村的入口處有2000韓元一份的中文說明冊，它不僅會成為您的地圖，還可以拿著它體驗收集郵戳的樂趣。

五六島 Skywalk 16:00～17:00

五六島Skywalk（天空步道）在2013年竣工，是較新的釜山景點。它雖沒有悠久的歷史，卻在短短幾年的時間內攻佔了遊客心。Skywalk是懸空在海上的玻璃走廊，設在37米高的岩石絕壁上，約向海面伸出9米。走在玻璃材質的人行道上，可以清晰的看到腳下的懸崖絕壁和大海，仿佛站在空中漫步。站在離海最近的地方遠眺大海心情格外暢快。五六島Skywalk的交通不算太便利，在地鐵1號線凡一站乘坐27路巴士，大概需要30分鐘。

海雲台 18:00～19:00

沒到過海雲台就不能說來過釜山，提起釜山的海水浴場，「海雲台海水浴場」是當之無愧的第一位。據統計，「海雲台海水浴場」每年夏季都有100多萬遊客來此遊玩，延綿1.8km的沙灘，密密麻麻地擺放著海灘太陽傘，其龐大的數量與規模已創造了「世界上太陽傘最多的海水浴場」健力士世界紀錄。太陽下山後是不可以入海的，但當地人還是很喜歡在這裏悠閒地逛一逛。海雲台的白沙灘上經常會舉辦各項露天頒獎典禮和演唱會。有些需要門票才能入內，如果運氣好還能看到免費演唱會。

廣安里大橋 19:30～21:00

看夜景是到釜山旅遊必不可少的一項。釜山的夜晚璀璨浪漫、熱情濃烈。夜幕降臨之時，廣安里大橋華燈初上，海灘上年輕人三三兩兩聚在一起惬意地享受海風的吹拂。附近海邊魚生片店和海鮮店生意火紅，咖啡店和酒吧等燈光徹夜明亮。每年秋季舉行的盛大煙花節就在廣安里海水浴場舉辦，屆時世界級的煙花騷將點亮整個釜山的秋夜。

Biff廣場、札嘎其市場、釜山塔 22:00～23:00

Biff廣場、札嘎其市場、釜山塔都位於地鐵1號線南浦站附近，這三個景點非常適合在夜間同遊。去首爾要看N首爾塔，那麽來釜山就一定要一睹釜山塔的風貌。釜山塔位於龍頭山公園的頂端，在這裏可以俯瞰釜山全景。夜晚，對面霓虹璀璨的「樂天免稅店釜山店」和遠處橫跨大海的廣安里大橋都非常漂亮。玩累了，乘坐扶梯下山就是Biff廣場。Biff廣場也在夜晚更加熱鬧，在這裏的美食小攤上品嘗各類小吃就能將肚子填飽飽。Biff廣場與札嘎其市場入口相連，如果喜歡吃海鮮，晚上10時之前可以選擇在市場內吃新鮮的海產！只有在最平民的地方才能感受得到真正濃厚的釜山之情，而札嘎其市場就是情意最濃的地方。結束了疲乏又精彩不斷的一天旅程，在地鐵札嘎其市場站經過3個站即是釜山站，在釜山站乘坐返程的KTX就可以回到首爾啦！

費用說明

1. 餐飲費：早餐——首爾站（站內小吃）；午餐——釜山站（名家豬肉湯飯）；晚餐+夜宵—— Biff廣場、札嘎其市場：共約50,000韓元 2. 交通費：KTX首爾釜山往返—— 119,600韓元；釜山地鐵及巴士——約 15,000韓元 共計：184,600韓元 ※以上費用以1人為標準說明。

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