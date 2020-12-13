盤點全球6大馬拉松賽事！柏林專產最快記錄？最多女選手參加係…

跑步，是最方便且簡單的運動，單線條且長時間的反饋，能留給自己許多對話的空間。多數跑者熱愛跑步是因為自律的體現，所以會透過參加馬拉松賽事跟自己比賽。而全世界每年舉行的馬拉松比賽超過800個，其中最熱門的六個年度城市世界馬拉松 賽，更是吸引海內外跑者們爭相報名！

因為具有相當的規模和特色，想要前進這賽事除了要有實力之外，還得要夠幸運，因為報名的人來自全球各地，有時需要抽籤，不是隨便報名就有機會去跑的；所以這次旅遊咖幫跑友們規劃了一系列 馬拉松 旅程，「保證報名」且包含當地住宿，讓馬拉松跑友們都能順利前往這些此生必去的夢幻賽事！現在就趕緊跟小編來一探究竟吧！

1. 柏林馬拉松︰世界上最快的馬拉松

柏林馬拉松於每年9月的最後一個週末舉行，最為特別的是活動分成兩天，週六先會在馬拉松賽道上舉辦世界最大的直排輪競賽，藉由近萬名直排輪選手到此參賽，炒熱賽事氣氛，週日馬拉松賽事才正式登場。

柏林馬拉松路線的起點與終點均設置在布蘭登堡門（Brandenburg Gate）旁，穿越柏林東西兩邊，沿途會經過許多極具歷史意義的建築，像是夏洛滕堡宮（Schloss Charlottenburg）、舍訥貝格市政廳（Rathaus Schöneberg）、德國國會大廈（Reichstag）、凱旋柱（Siegessäule）等。

而由於柏林馬拉松的賽道無明顯的急彎道，相對來說較為平坦和筆直，許多長跑健將均在柏林刷新世界紀錄，因此被稱為「全球最快的馬拉松路線」，對於長跑好手們，柏林馬拉松絕對是最佳選擇！

比賽地點：柏林布蘭登堡門

2. 芝加哥馬拉松︰最多女性參與、最成功的馬拉松

芝加哥馬拉松於每年10月初舉行，因優秀的賽事管理，以及對普通選手們周到又貼心的服務，受到許多跑者的青睞，使它迅速發展成大型的世界級賽事，也一度被視為美國最成功的馬拉松賽。此外，也是女性參與度最高的馬拉松，每年有45%的女性參賽者。

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芝加哥馬拉松路線的起點與終點均設置在格蘭特公園（Grant Park），沿途會穿越芝加哥29個街區，像是拉賽爾街（LaSalle Street）、百老匯街（Broadway）、唐人街等。芝加哥馬拉松的賽道路線為環狀，但平直寬廣，相對容易跑，因此如果想呼朋引伴一同出國跑步旅行，芝加哥馬拉松絕對是最佳選擇！

比賽地點：芝加哥格蘭特公園

3. 紐約馬拉松︰世界上規模最大的馬拉松

紐約馬拉松於每年11月初舉行，賽前的開幕式是其最大特色之一，現場各國跑者代表會舉著各國國旗遊行，最後還會放煙火，猶如一場大型的馬拉松嘉年華會。且年年報名人數都相當可觀，每屆平均約有5萬人參加，參賽者最多超過10萬人，場面壯觀聲勢浩大，所以被稱為世界上最大的一場馬拉松。

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紐約馬拉松路線的起點為史泰登島（Staten Island），沿途會經過紐約市的五大區，跑遍大蘋果的知名地標，像是最後跑到紐約著名的中央公園（Central Park）為終點，不僅可以體驗到紐約的都市文化，還能欣賞到最美的風景。今年剛好是具有紀念意義的第50屆紐約馬拉松比賽，熱愛馬拉松的跑友們若錯過這場最大的馬拉松盛會實在太可惜了！

比賽地點：紐約史泰登島

4. 東京馬拉松︰離台灣最近的亞洲最大馬拉松

東京馬拉松於每年2月底舉行，是亞洲最大型的馬拉松賽事，也是最年輕的世界馬拉松賽。東京馬拉松出了名的氣氛好、配套佳，市民會自發性的為跑者加油打氣，甚至提供食物及飲品補給跑者，展現出日本人的好客及細心。

另外，擁有無限創意的日本人也將東京馬拉松打造成變裝派對，所以賽道上會有許多動漫人物一同跑步，是不是相當特別！而且馬拉松活動中還會有音樂、舞蹈及民俗表演，整個東京街頭就像是個馬拉松嘉年華會！

東京馬拉松路線起點為新宿東京都廳，沿途會行經皇居、東京鐵塔、淺草雷門等知名景點，並以東京車站為終點。喜歡熱鬧氣氛和日本文化的馬拉松跑友們，不妨可以就近到東京體驗一年一度的城市馬拉松賽事！

比賽日期：2020/03/01 比賽地點：東京都廳

5. 波士頓馬拉松︰歷史最悠久，馬拉松跑友的夢幻聖殿

波士頓馬拉松於每年四月的第三個星期一，即是美國愛國者節當天舉行。此馬拉松賽事創始於1897年，是歷史上最悠久的城市馬拉松賽事，也是第一個允許女性參賽的馬拉松賽事。

波士頓馬拉松亦被稱為「馬拉松跑友的夢幻聖殿」，因為其最大特色為嚴格的門檻—Boston Qualify，也就是大家熟知的「BQ」。大會會依照跑者的年紀和性別而有不同的參賽門檻，跑速也要達一定水準才有資格參加，但即便賽事難度高也相對嚴格，每年仍然吸引許多人爭相參加，且參賽人數更是逐年增長，不愧為跑友們夢寐以求的馬拉松聖殿。

波士頓馬拉松路線起點為麻州西部的霍普金頓（Hopkinton），沿著公路往波士頓市中心前進，到波士頓公立圖書館（Boston Public Library）旁邊的科普利廣場（Copley Square）為終點，路線起伏其實相當大，不容易跑，但因此更令熱愛馬拉松地跑友們趨之若鶩，想證明自己實力的跑友們，波士頓馬拉松絕對是最好的選擇！

比賽地點：霍普金頓

6. 倫敦馬拉松︰健力氏世界紀錄上最大的慈善募款賽事

倫敦馬拉松於每年4月底舉行，最大特色為「慈善捐款」，由於參加需經抽籤才有機會，但落空者可透過慈善捐款方式取得參賽權；因此，倫敦馬拉松賽便成為最大型的慈善募款運動賽事，目前募款金額已達上億英鎊，也被列入健力氏世界紀錄。

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倫敦馬拉松路線起點為格林威治公園（Greenwich Park），沿途會經過倫敦塔橋(Tower Bridge）、倫敦眼（London Eye）、大笨鐘（Big Ben）、國會大廈（House of Parliament）、白金漢宮（Buckingham Palace）等著名景點，最後終點為聖詹姆士公園（（St. James's Park）。雖然賽道迂迴，但沒山坡路，所以相對不太辛苦，而且現場有時還會有英式的饒舌音樂及歌手演唱。

參與倫敦馬拉松不僅是和自己賽跑，也可為募款對象而跑，不論是兒童、動物或環保都行，倫敦馬拉松非常歡迎有愛心的跑友們一同共襄盛舉！

比賽地點：倫敦格林威治公園

以上就是世界六大馬拉松的介紹，具有挑戰性的路線加上沿途壯麗的景色，不只是單純比快，而是追逐不同目標或終點，像是慈善募資或是在具有歷史人文的場地，來場與自己的挑戰賽吧！相信所有熱愛馬拉松的跑友們都非常心動，心動不如馬上行動，趕緊手刀下訂行程！而參與世界六大馬拉松賽事，同時也要一覽當地城市的風俗民情，好好享受這特殊的旅程。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「來場與自己的比賽，海外此生必去六大馬拉松賽事！」】