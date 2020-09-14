因為新冠肺炎疫情的的關係，熱愛旅行的港人被逼留在香港，因此酒店Staycation大受歡迎，很多人都會預訂房間慶祝生日或與朋友舉辦聚會。「熱血公民」鄭錦滿日前曾在Facebook上載一條短片，片中疑是半島酒店的顧客在慶祝生日後，留下一片狼藉，遍地都是垃圾、酒瓶，電視機、梳化、地毯亦滿佈污漬。片段在網上討論區連登及Facebook瘋傳，網民怒轟該住客「冇品！」。

最近網上流出一條影片，影片中顯示有客人在酒房間內慶祝生日，但派對過後只剩下滿地垃圾和酒樽，連電視、梳化都滿佈污漬。（Facebook @ 香港酒店工會 影片截圖）

許多網民都怒轟該住客「冇品」、毫無衛生意識，有網民更形容行為「低劣不堪，畀咗錢就以為自己係大爺」，亦有很多網民指香港人住酒店的惡劣行為已經不是新鮮事，形容「平日衝出國際，而家留港『揚明』」。酒店業界人員亦大吐苦水，表示有很多住客的行為都令人難以容忍。😡😡😡想知網民點睇、酒店業界最憎哪些惡劣行為，立即按圖睇睇🤬🤬🤬

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香港酒店工會主席徐考澧指出，據他所知，酒店就事件已向涉事房客收取約3,000元清潔費，相關費用一般由酒店開出，並沒有準則。

記者詢問過酒店業界人士，他們表示現時很多網紅都作出不良示範，為了影靚相不惜一切，導致清潔人員清潔和整理房間時非常麻煩。房客如果弄污房間物品，酒店收取的費用視乎清潔難度而各有不同。另外，他們表示酒店一般都設有黑名單機制，如果住客行為過於惡劣，就有機會被列入黑名單。🤨🤨🤨想知酒店業界難以忍受哪些離譜行為、酒店7大罰則，立即按圖睇睇🤨🤨🤨

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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