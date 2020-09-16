Staycation大熱，香港各大酒店推出不斷推出優惠，當中有很多都可以邊浸浴邊望海景，猶如私人風呂，打卡一流！《香港01》旅遊頻道記者精選了8大擁有高質私人浴池的酒店優惠，包括文華東方酒店、四季酒店、半島酒店、W酒店、維港凱悅尚萃酒店、華麗銅鑼灣酒店、港島海逸君綽酒店和數碼港艾美酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】文華東方酒店 —— 住一晚送餐飲/Spa消費額

浴室空間寬闊，橢圓形浴缸前面就是落地玻璃窗，邊浸浴邊欣賞維港海景，夠晒歎！酒店推出「東方逸居之旅」套票優惠，住一晚包雙人早餐，入住期間均可獲贈$1000的餐飲或水療消費額；入住套房則可獲贈價值$1288的餐飲或水療消費額，還可以75折優惠光顧酒店餐廳。

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提供 24 小時彈性入住和退房服務，盡享24 小時奢華住宿體驗。

文華東方酒店 地址： 中環干諾道中5號 電話： 2522 0111

【2】四季酒店 —— 住一晚歎米芝蓮美食

總統套房浴室以大理石裝修，內設超靚圓形雲石浴缸，可以一邊望住維港夜景，一邊享受浸浴。現時酒店推出食住套票優惠，入住期間可以任飲香檳，更可獲2萬元餐飲消費額，適用於酒店的三間米芝蓮餐廳，包括龍景軒、Caprice。

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四季酒店 地址： 中環金融街8號 電話： 3196 8888

【3】半島酒店 —— 住一晚包早餐、$500餐飲回贈

「Deluxe Harbour View Suite」和 「Grand Deluxe Harbour Suite」的浴室設有大型浴缸，還有大片玻璃，吸引各地KOL的打卡，邊浸浴邊望海景，夠晒享受！酒店最近推出「寰宇半島自在行」住宿優惠，入住一晚更包早餐及$500餐飲回贈。

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半島酒店 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【4】W酒店 —— 住一晚送排毒美肌療程

酒店有不少擁有面對海景的浴缸的房型，浴缸前面就是落地大玻璃，可以邊浸浴邊飽覽維港美景，泳壇女神歐鎧淳和KOL樂善都曾經在這裡打卡！酒店推出食住套票優惠，入住一晚包雙人早餐，更可享用排毒美肌能量艙療程，躺著也能瘦！

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 雲石浴缸歎海景

以超平價錢就可以住到海景房，因此這間酒店最近是不少人Staycation的熱門選擇。浴室以大理石打造，浴缸前面就是維港美景，可以一邊浸浴一邊欣賞靚海景！連宅男女神李蔓瑩都曾經在這裡打卡！

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【6】華麗銅鑼灣酒店 —— 露天按摩浴池

酒店位於鬧市，交通方便，最大賣點就是房間外的露天按摩浴池，可以一邊浸浴一邊俯瞰銅鑼灣鬧市夜景，吸引不少人爭相入住打卡！

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華麗銅鑼灣酒店 地址： 銅鑼灣干諾道西祥和里 電話： 2496 6666

【7】港島海逸君綽酒店 —— 露天浸浴望海景

酒店部分房間設有私人大露台，有大型暖水按摩浴池，一邊浸浴一邊享受維港美景。酒店推出食住套票優惠，入住一晚即送高達$500餐飲消費額，並包雙人早餐、享用下午小點及黃昏雞尾酒等等禮遇。

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港島海逸君綽酒店 地址： 北角油街23號 電話： 2121 2688

【8】數碼港艾美酒店 —— 遠離煩囂好選擇

酒店坐擁山景和無敵海景，提供免費接駁巴士往返香港站，交通方便，非常想遠離煩囂、靜靜度假。尊貴豪華海景客房景觀開揚，更可以在浴缸邊浸浴，邊對著美麗海景和山景發呆！

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數碼港艾美酒店 地址： 鋼綫灣數碼港道100號 電話： 2980 7788

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