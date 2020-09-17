每日戴著口罩，嘴唇變得愈來愈乾？日本美容雜誌《LDK the Beauty》最近選購市面上27款500日圓以下的潤唇膏，實測保濕度和用後感，一起來看看性價比最高是哪10款！

（圖片來源：曼秀雷敦廣告截圖）

日常生活中保持戴口罩的習慣看來仍要持續一段時間，而且即將踏入秋冬，嘴唇有機會會變得愈來愈乾，所以也是時候準備一支滋潤又保濕的潤唇膏！日本雜誌《LDK the Beauty》選購市面上27款500日圓以下的潤唇膏，透過測試保濕度、用後感及成分三方面比較產品的表現。先來看看《LDK the Beauty》的評分方式：

【保濕度】——將潤唇膏均勻地塗滿年糕，放置1小時後再測試水份含量。 【用後感】——根據塗抹時的光滑度、黏性、舒適度及香味等8個方面進行評分。 【成分】——專家會根據產品成分是否有效保濕及消炎等進行評分。

是次實測最為著重的就是保濕度，《香港01》旅遊記者整合了獲得最高分的10款潤唇膏，大部分香港都買得到，包括香港人去日本必掃的DHC潤唇膏和平價首選Nivea等，到底是哪一款成功奪冠？👇👇按下圖看《LDK》實測最保濕潤唇膏Top10👇👇

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（香港有售的產品售價以屈臣民及HKTV Mall等零售點為準。）

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