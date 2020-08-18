日本MUJI迷私心推介8件百元以下好物　超好用打掃工具$10就買到！

以往去日本旅遊，行程編排必定不少得在無印良品（MUJI）大手掃貨！不過，隨著香港最大的無印良品在九龍灣開幕，除了文具、零食、生活用品外，更有新鮮食材市集，令我們在這段無法「返鄉下」的日子，也能入手最新的MUJI產品！今次，《香港01》旅遊記者就為你帶來日本無印良品迷私心推介的8件100元以下好物，一起來看看吧！

（magu.09@Instagram）

以為獨居男生的家必定都是雜亂無章？以下介紹這位日本男生可能會令你改觀！來自日本東京的magu崇尚無印良品的極簡家居風格，因此家裡的東西幾乎都是購自MUJI，是名副其實的「無印男子」！從magu分享的照片可見，他的家居以木系淺色調為主，配上綠色的觀賞植物，擺放整齊之餘又不失生活感，給人一種簡潔舒適的感覺。

（magu.09@Instagram）

他不時會在Instagram上分享自己的MUJI私心推介，還有他實際用後的感想，現時已有超過5.6萬名跟隨者，不少網民都大讚他的推介非常實用，大部分香港都買得到，其中有款打掃必備用品$10就買到！按下圖即看magu推介的8件100元以下好物👇👇👇

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同場加映：MUJI無印人氣即食咖哩Top10

居家抗疫的日子未知幾時完，要想每餐吃什麼都很頭痛，相信這是不少人最近的生活寫照。日本無印良品日前公佈由客人票選的人氣咖哩包排名，全部都在香港買得到，而且輕鬆加熱就食得，適合入手幾包做儲糧！

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