踏入秋分，天氣逐漸變涼，做運動再沒有怕熱的藉口。去年一度成為話題的車公廟體育館於9月17日正式開幕，4層高建築中加入大範圍休憩空間和綠化帶，外觀亦融入周邊環境之中，看似日台建築。設計為居民提供多樣化康體設施之餘亦料成打卡新景點。

🌞早上：全新車公廟體育館打卡

康文署轄下車公廟體育館於9月17日正式開幕，體育館於去年落成後，照片就被一個國際建築網站刊登，引起了討論。不規則的外觀，加上主要為清水混凝土的外牆，成為獨特的風景。

車公廟體育館已經開幕，為區內市民帶來多樣化的康體設施。（政府新聞署圖片）

新體育館有多項設施，包括多用途主場（可用作2個籃球場或2個排球場或8個羽毛球場）、舞蹈室、活動室、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室。而體育館內的開放式通道、中央庭院、平台花園等令人忍不住想停留休息 👇👇

地址：沙田頭路10號（鄰近港鐵車公廟站及秦石巴士總站） 開放時間：07:00-23:00（每月第2及第4個星期四早上7時至下午1時暫停開放。） 電話：27900221

😋中午：大圍5大美食推介

【1】大圍小館：高質中菜之選

食過大圍小館的客人，都推薦她是大圍必食的中菜，小菜館當中有大量自家創作的菜式，全部精緻得來又好食，每款小菜更是水準之上，而幾乎每枱都會點的更有前米芝蓮主廚製作的叉燒，點擊圖片睇必食推介及價錢 👇👇

【2】風車：必試隱世西餐廳

推介完中菜，當然要推介一間充滿歐陸情調的西餐。餐廳主打傳統西式美食，早上供應多款西式料理，夜晚就會變成酒吧。午市選擇豐富，漢堡、扒類、意粉等，套餐更包田園沙律或是日餐湯及飲品，點擊圖片睇必食推介 👇👇

【1】大圍小館 地址：大圍積福街92號地舖 營業時間：星期一至日 11:00-15:45；18:00-22:30 電話：23390189

【2】風車 地址：大圍積存街50號葵偉樓地舖 營業時間：星期一至日 12:00-04:00 電話：37096460

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🏛下午：把握最後機會睇李小龍展

醫完肚一於繼續享受悠閒假期，沿著城門河步行就能到達香港文化博物館。館內有多個可供免費參觀的常設展覽，包括金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館及趙少昂藝術館（兒童探知館暫不開放），更有一個展覽即將完結，點擊圖片睇詳情 👇👇

香港文化博物館 地址：沙田文林路1號 營業時間：星期一、三至五 10:00-18:00；星期六、日 10:00-19:00 電話：21808188

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沙田那麼大，其實還有超多地方很值得大家去一一發掘，連美食都多到吃不完。其實去玩車公廟體育館不往大圍方向出發，可以往另一邊的沙田圍出發，更有10多分鐘就能登頂的圓洲角公園，點擊圖片睇睇如何到達公園最高處 👇👇

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