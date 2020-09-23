鍾嘉欣Linda一張泳衣打卡相盡騷Fit爆身材成熱話，原來背景是Ritz Carlton的酒店泳池！除這間酒店，其實還有其他酒店例如朗廷、Rosewood、四季、帝苑、半島、EATON及W酒店的泳池都超級美，當中更有無邊際泳池Infinity Pool，吸引不少人去打卡！《香港01》為大家精選8個泳池夠美的酒店住宿套票，即刻預訂與閨密一起去拍照！ （以下套票詳情及價錢以供應商最終決定爲準。）

【1】Ritz Carlton —— 鍾嘉欣泳衣照Fit爆打卡

鍾嘉欣近日Po出兩張泳衣照，就算已爲人母，身材仍然Fit爆！相片背景是Ritz Carlton酒店，酒店泳池落地大玻璃十分美！酒店近日推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食。

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+ 3 + 3 + 3

香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【2】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包早餐、下午茶

瑰麗酒店的無邊際泳池一直都是打卡熱點，而室内泳池旁邊鋪有雲石，十分吸睛，是不少人打卡之選！酒店推出激抵「THE GREAT ESCAPE」優惠，住一晚包Holt's Café 雙人早餐及下午茶或HENRY兩道菜午餐，並送$500迷你酒吧消費額。酒店的雲石浴室非常適合打卡，吸引不少藝人入住，包括陳嘉寶、余香凝。大家都可以約埋閨密一齊度假，盡情影靚相！

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+ 5 + 5 + 5

瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【3】四季酒店 —— 43折包早餐、三道菜晚餐

四季酒店的無邊際泳池也是必去！酒店推出STAY AND DINE套票優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐，晚餐可選西式、中式或印度菜，更可免費獲贈2杯Prosecco氣泡酒！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【4】帝苑酒店 —— 聯乘FANCL住宿體驗

帝苑酒店的泳池是地中海風格設計，有種歐洲旅行的感覺，不過景色望到維港，可以提醒自己身處香港！而最新的Staycation優惠與日本品牌FANCL聯乘，推出日式住宿套票，包房内享用日式便當晚餐以及日本手信盒子。入住可以有免費Upgrade到尊貴客房，並獲贈FANCL護膚品旅行套裝及Tense up膠原飲品兩支！最特別是入住會有兩套浴衣提供，即刻有陣日本味！而於 9月23日至10月8日期間入住，則可免費到17樓 Sky Club戶外花園賞月、追月，並獲贈中秋美點。

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+ 2 + 2 + 2

帝苑酒店 地址： 九龍尖沙咀東部69號麼地道 電話： 2733 2828

【5】朗廷酒店——英倫風泳池仿如置身異國

位於尖沙咀的The Langham推出「愛在朗廷」套票，住宿一晚之外，更包兩人早餐以及Bostonian Seafood & Grill晚餐，每房更會另送一支香檳及一盒朱古力，以及粉紅感覺滿滿的氣球佈置！現時預訂，酒店更會送房内草藥花瓣浸浴一次！

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+ 3 + 3 + 3

朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【6】半島酒店 —— 羅馬宮廷風泳池

半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及$500餐飲回贈，住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【7】W酒店 —— 住一晚送排毒美肌療程

酒店有不少擁有面對海景的浴缸的房型，浴缸前面就是落地大玻璃，可以邊浸浴邊飽覽維港美景，泳壇女神歐鎧淳和KOL樂善都曾經在這裡打卡！酒店推出食住套票優惠，入住一晚包雙人早餐，更可享用排毒美肌能量艙療程，躺著也能瘦！

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+ 4 + 4 + 4

W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】Eaton HK —— 住一晚任食生蠔、龍蝦

逸東酒店的Staycation優惠，包雙人自助早餐及普慶餐廳自助午餐，加多少少錢就可以轉自助早餐及自助晚餐的套票。餐廳9月8日開始推出全新海鮮主題，有生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹等凍海鮮。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

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