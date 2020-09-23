日本社會8個奇怪規矩　學生禁飲有汽水、電車有空位都不能坐？

日本人的社會潛規則或者奇怪的規矩實在是多不勝數。近日以培訓演藝人材著稱的「寶塚音樂學校」宣佈廢除校內承傳多年的嚴格校規，例如低年級學生要向前輩乘塵坐的電車鞠躬等，引起日本社會重新探討現時的學校和職場究竟還有甚麼無理又奇怪的規矩？

日本的職場和校園隱藏著的奇怪規矩多不勝數。（圖片來源：《我要準時下班》劇照）

日本新聞節目《スッキリ》近日在街上訪問行人，請他們分享一下在學校和職場上曾經遇過的無理規矩，例如在學校的管樂團竟然禁止團員飲有汽水、職場新鮮人要提早一小時回公司「自主學習」等，令很多網民大呼有同感：「而且不懂這些規矩有甚麼意義……」為甚麼管樂團成員不準飲有汽水？新人「早到遲走」是常識？

👇👇即按下圖看8個日本學校和職場的奇怪規矩👇👇

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同場加映：日本漫畫揭露12種不能理解的日本文化

日本漫畫家サイトー就「日本有這種文化不奇怪嗎？」為題，用單格漫畫的方式，道出只有日本生活過才會明白的「12種不能理解的日本文化」。除了提到一些關於日本職場的無理要求外，還有在家庭和社會上時刻都會發生的生活日常，種種刻板的印象真的令香港人難以想像呢！👇👇即按下圖看日本黑暗文化👇👇

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