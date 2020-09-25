疫情之下訪港旅客減少，酒店Staycation優惠一浪接一浪！精選10間酒店包括Conrad、Cordis、四季、半島酒店、迪士尼樂園酒店、JW萬豪、Marco Polo、Upperhouse、Hyatt Centric和8度海逸的優惠套票，部份包三餐、包自助餐，又有套票包專業攝影師一小時攝影服務！ （以下套票詳情及價錢以供應商最終決定爲準。）

【1】香港迪士尼樂園酒店——指定客房7折

香港迪士尼樂園重開，酒店方面亦在官網釋出最新優惠，香港迪士尼樂園酒店推出「香港居民：留港度假酒店房間奇妙優惠」，預訂國賓廳套房可以有7折優惠，能夠享用國賓廳會客室、服務及其他活動，會客室裏可以免費享用多款餐點，早餐、宵夜都可以在這裏解決！房間價格供兩位大人入住，不過最多可容納四位客人，12歲以下小童免費，12歲以上的額外客人需每位加200元。

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香港迪士尼樂園酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【2】半島酒店——最新套票包三餐

之前推出過的半島酒店包三餐套票又再上架了！這次的套票除了住宿一晚，更可包足早午晚三餐，午餐是大堂茶座的三道菜套餐，或可選擇經典下午茶套餐，而晚餐則是六道菜的二人晚餐。

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半島酒店 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【3】四季酒店——現時大劈價至47折

預訂酒店套票可或免費升級入住豪華海景客房，連雙人早餐及晚市二人套餐，可選擇於 酒店餐廳The Lounge享用，又或是選擇Room Service。不過這個是限時優惠，大家記得留意日期！

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四季酒店 地址： 中環金融街8號 電話： 3196 8888

【4】香港港麗酒店——包三餐再加黃昏雞尾酒

Conrad推出的Staycation，包海景房間住宿一晚，另更有自助早餐、下午茶、黃昏雞尾酒及酒店意大利餐廳的雙人晚餐！雖然不包酒店最著名的Brunch，但這個價錢包三餐真是超值！

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【5】Cordis——包自助晚餐

位於旺角的康得思酒店推出最新快閃套票，包入住一晚、自助晚餐及餐廳酒吧7折優惠。如果預算有限，酒店也有供應周末的宵夜自助餐，價錢更相宜！

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康得思酒店 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

【6】UpperHouse——鮮有優惠低至近55折

奕居的限時Staycation優惠可入住Studio 70 山景豪華房足足24小時，並包雙人早餐及迎賓飲品，同時更可以在房間内無限點播客房高清電影及無限吃爆谷，十分適合大家去Hea一天！

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奕居 UpperHouse 地址： 金鐘金鐘道88號 電話： 2918 1838

【7】JW萬豪——慶祝必去包佈置及攝影

現在不少人都會去酒店慶祝生日、紀念日，JW Marriott就推出最Fit大家要求的Package Celebrate@JW，包住宿一晚、自助早餐之外，房間有波波佈置，另更包下午茶套餐及一小時專業攝影師拍攝服務（可以拎返30張照片）。不喜歡拍照，也可選香檳一支及33支玫瑰花花束。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【8】Marco Polo —— 電影迷必去

Marco Polo推「逍遙電影夢」連兩人下午茶套餐住宿計劃，有迎賓飲品及自助早餐，另外更可升級至海景客房並獲贈兩張嘉禾海運戲院戲票及一張嘉禾院線會員GH Moviegoer一年會籍換領券。

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馬哥孛羅香港酒店 尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【9】香港維港凱悅尚萃酒店——包自助午餐或晚餐

以超平價錢就可以住到海景房，因此這間酒店最近是不少人Staycation的熱門選擇。套票包自助午餐或晚餐，另外有雙人早餐。浴室以大理石打造，浴缸前面就是維港美景，可以一邊浸浴一邊欣賞靚海景！連宅男女神李蔓瑩都曾經在這裡打卡！

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【10】8度海逸酒店——11週年限時快閃優惠

8度海逸酒店的自助餐一直都甚有人氣，最近推出最新組合價優惠，客人惠顧10月1日至 31日的自助晚餐，可享高達8折eShop優惠之餘，都可以加118元（每位）預訂酒店客房一晚，即晚入住又得，Save for later都得！

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8度海逸酒店 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

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