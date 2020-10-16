【大澳一日遊】最佳位置影棚屋、坐船尋海豚！體驗東方威尼斯

被譽為「東方威尼斯」的 大澳 ，擁有著密密麻麻的水中棚屋和縱橫交錯的水道，令這個充滿獨特風情的小漁村，彷彿世外桃源的樂土。在大澳，你可以坐遊覽船出海看中華白海豚；逛遍巷弄的海味乾貨店；品嚐街頭小吃，讓KKday小編帶著大家出走大澳漁村，公開交通方式、必到打卡地方、必吃美食，一起感受這個鄉郊地方獨有的風味！

1. 前往大澳漁村的交通方式

要前往大澳漁村，可到港鐵東涌站乘搭11號大嶼山巴士直接到達，或者是先乘搭昂平360纜車或巴士到昂坪，再從昂平乘21號巴士前往大澳。

若是通過KKday預訂了「360 大嶼山打卡團」，則可乘搭昂坪360水晶車廂纜車到昂平，全程講解地道文化及帶領你尋找大澳獨特風貌，更有專業攝影師沿途細心指導拍攝技巧，讓你輕鬆拍攝出IG打卡美照於社交平台跟朋友分享。行程包括來回昂坪纜車、大澳漁村小艇遊、遊覽昂坪市集及大澳新興打卡熱點。

2. 大澳必去景點、行程活動

大涌橋上賞棚屋

大涌橋是大澳地標之一，從前大涌橋還未建成，要來往兩岸必要乘搭由當地居民經營的「橫水渡」。現在來到大澳都必會到訪大涌橋，除了因為其可愛的藍色外觀，還因為站在橋上，能抓到觀賞漁村水上棚屋的最佳位置。

大澳是香港一個百年漁鹽業重地，所以有許多「水上人家」（漁民）聚居，而普遍漁民都認為在土地上居住缺乏安全感，所以就在岸邊建造棚屋。這些高架的水上棚屋、貫穿漁村的水道，都構成了大澳最原始的面貌。

出海找尋中華白海豚

粉紅色的中華白海豚深得大家喜愛，現時約有70多條棲息在大澳一帶海域。不過，因為白海豚容易受驚而遠離船隻，加上數目稀少，要找到牠們，還是得靠一點運氣！

購買了「昂坪 360 纜車來回車票、新大嶼巴士車票、大澳小艇遊船票」套票的遊客，可以在大涌橋旁邊的登船處換領船票，再登上遊覽船開始水上旅程！航程約20分鐘，船主會在海上慢慢兜圈，讓你專心尋找白海豚的蹤影。

3. 大澳街頭小食

在大澳這片小小的地方中，有不少富有特色的街頭小吃，如超大顆的咖喱魚蛋、滷水大墨魚、大片冰菠蘿、美白功效的白豆薏米水等，讓大家掃街！

【本文獲「KKday」授權轉載。】

💡同場加映：租艇郊遊好去處💡

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