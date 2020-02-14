長洲一日遊記︱在時光定格的海島一隅　大啖最具本土味的巨型魚蛋

極具本土氣息的長洲，是香港電影和電視劇裡的常見的風景，麥兜的故鄉；大海、沙灘、日落，海鮮好吃又不貴。糯米糍、大魚蛋、腸粉…數不清的特色小吃。 長洲，最適合閒逛。不論是在海邊，山上還是街巷，島上隨意一處都是景點。

長洲，最適合閒逛。不論是在海邊，山上還是街巷，島上隨意一處都是景點（深圳微時光授權使用）

海邊小路

以碼頭為起點，向右轉，沿住海邊的小路，就可以開始探索長洲島。

大家對長洲的第一印象，一定是港灣，那停滿了密密麻麻的船隻——這應該是長洲島最獨有的景色了。以這港灣為背景，最具長洲島風情的遊客照就此出爐。

港灣一旁的佛教慧因法師紀念中學，有着五彩的馬賽克貼花蝴蝶圍牆，引來一批又一批遊人在此拍照。可以稱得上是島上的「網紅牆」了。海邊小路隨意的一個路口，藍綠相間的學校圍牆、盛開的粉白色花樹，就是一幅小島獨有的美好景色。

+ 4 + 3 + 2

繼續往前走，海岸邊是整整齊齊擺放著的，色彩豔麗的魚鱗龍舟；在而此時的海面上，則是敲着鑼鼓，奮力划着龍舟的島民身影。

長洲島上沒有一輛汽車，島上交通除了靠腿，就是單車了。試着在島上租一輛單車吧！吹着海風，在大海的陪伴下一路騎行，這種感覺，想想就愜意。

海上日落

海邊的小路，在日落時分柔和的光線下，剛剛才熟悉的景色，又變得不一樣了起來。就連島上最簡單的生活場景，此時都仿佛油畫一般，鍍上了一層富有層次感的色彩。

碼頭旁的街道上，依舊人來人往，但感覺步伐都不由的慢了下來。在這種浪漫的時刻，我多麼希望時光可以就此定格。

尋寶之旅

沿海邊走着走着，你會發現除了上山尋寶，再無它路…所以，左轉上山，著名的香港大海盜張保仔的藏寶洞，要不要了解一下？

山不算高，路也不算陡，不用半個小時就可以到達全島的制高點。不得不感慨，登高望遠，山上的景色就是不一樣。爬山的一路上，都沒見到幾個人，結果發現，原來都聚集了在張保仔洞的入口處。

入口處是一條長長的隊伍，打聽了一下，至少要排隊半個小時以上，放棄了…

雖然沒有進洞，但在入口處的左手邊，就是張保仔藏寶洞的出口。講真，看到人們從那麼狹小的洞口鑽出來，莫名的有喜感。

換了條路，沿着海邊的小路繼續尋寶之旅。累了就在山上的礁石上休息，眼前是海天一色的美景。當你終於看到以下這個小海灣時，恭喜你！已經到山路的盡頭了。大致爬山路線如下圖 ，其實也沒得選擇，就那麼一條路走到底。反正這次我只收穫了美景，傳說中的寶藏，要來試試不？

+ 5 + 4 + 3

穿街走巷，發現沙灘

喜歡懷舊的人，可以選擇重點逛碼頭附近的街市區域，這也是長洲島最繁華和熱鬧的地方了。街道上是熙熙攘攘的人群。偶遇一個樣式十分特別的結婚牌坊！有種全島送新人祝福的感覺。

在如同迷宮一般的街巷隨意遊走，可以看到島上最懷舊、文藝的一面。你能找到一切最香港的東西，文藝、市井、雜亂，都在我的眼前一一展開。島上數不清的各式民居，外觀雖然有些破敗，但我莫名的喜歡這種充滿了生活氣息的感覺。

+ 5 + 4 + 3

在長洲，總有一種時光被停滯的感覺，點點滴滴的細節總會把我的思緒，帶回那個屬於TVB電視劇的童年。在閒逛中，我們走到了有着延綿數里沙灘的東灣泳灘。湛藍的海水，細膩的白沙，伴隨著陣陣濤聲，這才是度假應有的感覺。

吃在長洲島

長洲島雖然不大，但真的有太多太多好吃的了！除了可以品嘗到最生猛的海鮮、各種琳琅滿目的特色小食，絕對讓你捧住個肚才離開。

+ 2

糯米糍

在長洲島，遍地都是糯米糍：足足有芒果、榴槤、紅豆、花生等各種10多種餡料。大約14蚊一個，新鮮即做，嫩滑爽口，軟糯而不膩。個人推薦芒果餡糯米糍，超薄的糯米皮加上甜甜的芒果，口感一流！

大魚蛋

香港人喜歡吃魚蛋，但長洲的魚蛋，可不是普通的魚蛋，而是拳頭那麼大的魚蛋！除了體積是Plus，味蕾的滿足感也是Plus，10蚊一串兩粒，有辣有唔辣，一定要試！

各類解暑小吃

長洲島最不缺的就是甜品店了。隨便走進一間叫天然甜品的小店，來上一份招牌的桂花香芒卷 + 芒果奶凍，好味又降溫。看我還還發現了什麼，這不是童年回憶記憶中的「孖條」嗎？一人一半，一輩子好朋友。嗯！是童年的味道。

長洲（深圳微時光授權使用）

長洲 交通：中環5號渡輪碼頭，搭乘新渡輪 班次：30分鐘一班 遊玩小貼士： 1. 島上交通為單車，可以租借單車或三輪車，價錢需向店家自議，一般為幾十蚊有交易。 2. 長洲島主要景點為：玉虛宮、張保仔洞、太平清礁、長洲石刻，島不大，可以按照自己喜好進行遊玩選擇 3. 長洲島的海鮮餐館遍地都是，隨便選一間也不會讓人太失望；建議品嘗的港式小吃：楊枝甘露湯丸、芒果腸粉、芒果糯米糍、大魚蛋等。

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