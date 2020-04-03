沙頭角遊記：漫步一街兩制慢節奏村落　芒果卷蛋撻王織就滋味回憶

沙頭角在哪裡？沒怎麼去過沙頭角的人，對那裡的印像一般只有一個字——遠。在中英街那裡、在去大梅沙的那條路上，沒通地鐵，要坐很久的公車，是個沒多少人願意去的地方。可對於在那裡生活的人而言，沙頭角是一塊風水寶地。這裡低調、寧靜，處處充滿生活的氣息。是天堂，是被遺忘的世外桃源。

1. 沙頭角，和鹽田不一樣

雖然沙頭角屬於深圳鹽田區，但在沙頭角人民心中，鹽田是鹽田、沙頭角是沙頭角，二者有着截然不同的生活方式。老沙頭角人，喜歡將他們生活的這片土地叫做「 沙頭國」。一方面，因為在粵語和客家話裡，「角」和「國」的發音很像，這樣有一種調侃的意思。另一方面，這裡與深圳的快節奏很不一樣——來到沙頭角，就像來到了另一個地方一樣。

沙頭角（深圳微時光授權使用）

提到鹽田，給人的印象就是周末人擠人的大小梅沙，以及讓周邊居民叫苦不迭的貨櫃車。而沙頭角，因為一國兩制和「一街兩制」，早已名聲在外。

曾經的沙頭角管理區，是特區中的特區，如果能辦到一張進中英街的《前往邊防禁區通行證》，就是一件倍有面子的事情。如果能在裡面買一點「進口」的「來佬貨」，親戚朋友們更是會像看到寶貝一樣高興。

而隨着深圳的發展，沙頭角這個一度十分響亮的名字，逐漸被鹽田區這個名字給涵蓋，被人遺忘在了「遙遠」的東部地區。不過多數沙頭角人，是十分享受這樣「被遺忘」的感覺的。低調的悶聲發大財，對得住深圳人均GDP第二區的名頭。

２. 深圳最慢的地方

無論在香港還是深圳，慢節奏生活絕對稱得上是一種奢侈。不過在沙頭角，這樣的奢侈卻到處都是。街上的行人不多，腳步也不像福田、南山的上班族那樣匆忙，見到最多的，是拎住一袋二袋推着小車從中英街「滿載而歸」的大叔大媽們。

他們不約而同地，走向那個名為「三家店」的公交站。三家店，這個聽起來有些奇怪的地名，是沙頭角的發源地，中英街、沙頭角口岸均在這附近，沙頭角人的老地方——田心市場也在這裡。

自1983年建立至今，已經有36年，這裡對檔主和居民而言，也是一種別樣的記憶。田心市場的品類十分齊全，有各類肉檔、水果檔、水產檔、青菜檔、雜貨檔、乾貨檔、麵檔、花卉檔、冰鮮檔，還有自己親手醃製醃菜的檔口，什麼菜品都可以在這裡一站式購齊。所以每到家裡準備大餐的時候，他們就會來這裡買餸，已經形成了一種生活習慣。當地人的生活節奏，也能從這裡窺見一斑。

每天早上，橋東新村的金融路街市就開始熱鬧起來。這是一條可以合法「擺地攤」的街市，也是大家最常來買菜的地方。攤主基本都是住在附近的居民，說着廣東話、客家話等方言，也售賣各種各樣不同的貨物，水果、海鮮、蔬菜，甚至還有自家種的紅薯，甚至還有很多你想像不到的東西。

市場的不遠處，是傳說中的「縫補一條街」。二三十家做縫補生意的小店連在一起，每家門前都掛著自家的字號，如「黃記」、「盧記」等。櫃檯上則整齊地放著各家的收款碼，手藝師傅們正聚精會神地為客人縫補衣服。

或許是因為手藝好，加上做的也都是熟人的生意，幾乎每家店的門前都有客人在等著拿衣服，絲毫感覺不到冷清。見到這樣的場景，彷彿回到了老家一般。所有人都在專心致志地做自己的事情，那股不緊不慢，悠然自得的生活氣息撲面而來。

３. 這裡到處都充滿人情味

比起冰冷整齊的超市貨架，金融路街市裡的東西雖然雜亂，但多的是街坊鄰里之間的人情味。在深圳市區，買東西基本上是問好價格，然後迅速付完款走人。可在這裡買東西，基本都是能討價還價的。「日日都幫襯你，平啲啦。」、「哎呀，小本生意，最多再送你幾隻（蝦）啦！」不管走到哪裡，也都會有人主動和你打招呼。

比起冰冷整齊的超市貨架，金融路街市裡的東西雖然雜亂，但多的是街坊鄰里之間的人情味（深圳微時光授權使用）

其他地方的人，大多只會客套地說一句「早」、「吃了嗎？」這裡卻是會十分熱情地說出： 「又嚟買蛋撻啊？等幾分鐘，好快出爐！」、「 近排都無見你過黎喔，忙緊乜呀？」 、「前兩日你個沙中同學先嚟過 」…以至於他們會調侃說，出門是萬萬不敢在背後講人壞話的，因為這裡都是熟人。

４. 一個充滿回憶的美食聖地

年輕、奮鬥、拼搏，是深圳這座城市的主題，可是來到沙頭角之後，感覺卻完全不同。這裡最大的特點就是：山好，水好，適合養老。日出沙頭，月懸海角。光是沙頭角名字的由來，就自帶一股曼妙的詩意。

吃完飯去附近的海濱棧道走一走，吹着海風聽着歌，看着對岸的香港，整個一副安居樂業的美好生活。以至於他們說，沙頭角是一個來了就不願意離開的地方。

也正因為這樣，很多人在沙頭角一住就是十幾年，周邊的一些小店，也都陪着一代人長大，成為沙頭角人私藏的美味老店。橋東市場裡的「大家旺麵包餐廳」，從2000年開始，幾乎承包了沙頭角人所有逢年過節以及過生日的蛋糕。

店裡招牌的芒果捲和蛋撻王，更是這家店經典的象徵，價錢合適，份量也足，在沙頭角足足火了19年。那家香港風味小吃店，曾經是學生們的課後小基地，搬家到海濤路之後依然生意興隆，也有了冷氣和WIFI。

還有原沙頭角中學對面的法記開心粉麵店，在這裡生活的人，基本上從小學就來在這裡吃東西了。很多在沙中畢業的學生，還會經常去法記吃早餐，回憶一下當初的味道。

值得一提的，還有中英街旁邊賣糖水的阿姨，這也是在沙頭角人心中佔有重要分量的。據說賣糖水的阿姨，就是法記老闆娘的妹妹——不得不說，沙頭角真的太小了。

５. 沙頭角人，寧願被遺忘

沙頭角人最擔心的，反而是今年8號線通地鐵的事情。準確來說，他們是一半欣喜，一半擔憂。地鐵通了之後，他們與市區的聯繫會變得更加便捷和頻繁，鹽田的發展也會向前邁出一大步，可以說改善了沙頭角及整個鹽田片區的生活方式。

交通便利之後，越來越多的人會來這邊遊覽消費、甚至搬來鹽田居住，原有的寧靜也很有可能會被人流的喧囂打破。對沙頭角人來說，他們有這麼一點點的「私心」和「排外」（深圳微時光授權使用）

然而交通便利之後，越來越多的人會來這邊遊覽消費、甚至搬來鹽田居住，原有的寧靜也很有可能會被人流的喧囂打破。對沙頭角人來說，他們有這麼一點點的「私心」和「排外」，不希望被別人打擾，反而更希望這樣一個世外桃源繼續被人們遺忘下去。

因為與世無爭，就是沙頭角的代名詞。因為被遺忘，所以造就了今日的沙頭角。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】