日本知名女星竹內結子昨天（27日）被發現倒斃家中，終年40歲，日本警方初步推斷是自殺，消息震驚演藝圈和粉絲。竹內結子拍攝過不少作品，最近比較為香港觀眾熟悉的，應該是電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》。恰巧的是，同劇演員三浦春馬也於今年7月自殺身亡，二人合照如今已成絕響，令網民感到唏噓。電影大部分場景都在香港拍攝，《香港01》旅遊頻道記者整理了10個場景，包括廟街、尖沙咀文化中心等地。

竹內結子曾經在《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》與三浦春馬合作，如今二人都已離世，在尖沙咀拍攝時的合照令人感到心酸。（網上圖片）

《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》為人氣日劇《信用欺詐師JP》的電影版，劇組走遍了香港各大觀光勝地和展現本土特色的地點，包括油麻地廟街、已經結業的珍寶海鮮舫、鰂魚涌海山樓等。

竹內結子與三浦春馬拍攝對手戲的地方位於尖沙咀文化中心，拍攝期間一直有說有笑。如今二人都已離世，當時的合照令網民感到格外心酸。劇組還有在全港唯一有電車行駛的室外街市拍攝，立即按圖睇睇電影的10大香港場景🎬👇👇

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💡同場加映：荃灣一日遊4大打卡美食推介💡

位於荃灣的南豐紗廠近年成為了文青新蒲點，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。記者順便推介南豐紗廠的兩間高質美食，打卡前後可以醫下肚。

【第一站】南豐紗廠 —— 文青新蒲點

南豐紗廠前身是紡織工廠，經過活化後，隨即成為文青勝地，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。除了影靚相，還可以逛逛裡面的特色小店，例如手作文創小店Pinkoi、藝術書店Book B、集家品、文具、首飾於一身的清水模水泥創作品牌Shabibi Sheep Workshop，度過慢活的時光。

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【第二站】Book B Kitchen Mealmeal —— 日式精緻定食

小店是一間複合式空間，餐廳和書店各佔一半。店內裝修以木系為主調，風格簡約、氣氛溫馨，不過堂食位置不多。餐廳主打日式料理，雖然價錢偏貴，不過食物質素確實不錯。記者最推介的是炸雞日式咖哩飯，雖然炸雞賣相普通，但雞肉肉質嫩滑，亦充滿肉汁，配上味道溫和的咖哩，味道非常有驚喜！

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Book B Kitchen Mealmeal 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓111號舖 營業時間：星期一至日12:30 - 21:00

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