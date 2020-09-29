《半澤直樹2》在上週日迎來大結局，平均收視率以32.7%突破自身的紀錄，而最高的瞬間更達到35.8%，毫無懸念成為本年度最強日劇！在這股氣勢之下，不少人都對日本的銀行業產生興趣，近日有日本媒體便找來「現役」銀行職員，解構劇內關於銀行業界的迷思，原來劇中金句「加倍奉還」行為是犯罪行為？

（《半澤直樹2》劇照）

在半澤直樹熱潮下，日本媒體《エキサイト》找來在日本某大型銀行工作的A先生（化名），為觀眾們拆解劇中情節出現的日本銀行業界迷思。原來日本的金融銀行界都非常關注《半澤直樹》的劇情發展，A先生表示：「我也有追看《半澤直樹》，據我了解，身邊不少業界朋友都有追劇呢！」

A先生又指，《半澤直樹》的情節其實隱藏著一些「踩界」的行為，就連金句「加倍奉還」其實也會觸犯法例？👇👇即按下圖看銀行職員拆解５大真相！👇👇

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同場加映：半澤直樹年薪有幾高？

《半澤直樹2》開播以來持續創下收視神話，每集播放後必會掀起一陣熱烈討論。在劇集中，半澤直樹時刻都在與金錢打交道，而在現實生活中，像半澤直樹一樣的銀行職員又是否真的如劇集一樣，每天過著充滿暗湧的生活？真實的銀行職員年薪又有多少？一起來看看吧！

👇👇即按下圖看半澤直樹實際年薪有多高？👇👇

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銀行職員為何不能戴勞力士手錶？全文：半澤直樹年薪有幾高？日本銀行職員揭8個秘密 戴勞力士也不行？