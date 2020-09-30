新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，加上接下來有中秋節四天連假，趁著假日不妨到郊外走走。香港的離島景色絕對不輸外地，記者幫大家整理了各大離島的食玩買推介，總有一個啱你心水！不過，享受大自然的同時，大家謹記要時刻戴好口罩，而且經常洗手！可以的話，也記得多帶個膠袋裝走自己的垃圾，不要加重清潔工友們的壓力。

🏖大澳

大澳有「東方威尼斯」之稱，水上棚屋和水道的獨特風景吸引不少港人趁假日到此一遊。無論是掃街、安坐餐廳享受美食或睇日落，都帶著一份愜意。

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【3】大澳4個最佳睇日落打卡地點推介 三盞燈賞夕陽棚屋

大澳的水上棚屋和水道的獨特風景吸引不少港人趁假日到此一遊。（資料圖片）

🏖長洲

位於港島西南部的長洲，向來深受外地遊客歡迎，亦是港人周末的好去處之一！長洲有不少著名觀光景點，亦有許多美食。

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長洲，向來深受外地遊客歡迎，亦是港人周末的好去處之一。（資料圖片）

🏖坪洲

坪洲只有三分一個長洲的大小，比其他離島相比，人流較少，夠安靜，是假日一日遊的好選擇。

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坪洲人流較少，夠安靜，是假日一日遊的好選擇。（資料圖片）

🏖梅窩

除了長洲、南丫島之外，其實大嶼山的梅窩都值得一去。除了去銀礦灣瀑布、銀礦洞等地打卡外，還可以到冰室歎港式三層架High Tea及假日限定番茄蟹檬。

【1】精選梅窩4間特色小店 必試懷舊冰室三層架High Tea

【2】梅窩4大打卡位 銀礦灣泳灘睇日落、瀑布影打卡照 附3大美食推介

除了長洲、南丫島之外，其實大嶼山的梅窩都值得一去。（資料圖片）

🏖蒲台島

本港最南端島嶼——蒲台島有不少奇石，配上一望無際的蔚藍大海，讓人心情放鬆，不管行山或露營都很適合。

【1】蒲台島9個絕美打卡位賞奇石燈塔 附交通船程教學

蒲台島有不少奇石，配上一望無際的蔚藍大海，讓人心情放鬆。（資料圖片）

🏖塔門

提起塔門，都會令人想起海上小島有片青翠的大草原，還有牛隻漫步。但除了在草原上露營，其實塔門還有其他地方可以探索，是離島一日遊好去處。

【1】塔門一日遊 打卡必去觀海亭 7大食玩買推介附交通

提起塔門，都會令人想起海上小島有片青翠的大草原。（資料圖片）

🏖鹽田梓

鹽田梓是近年新興郊遊的一個細小離島，原本荒廢的漁村於2013年才重新活化，更由旅遊事務署推廣鹽田梓藝術節而為人所知。傳統客家村落混合了天主教文化，加上遍布小島的藝術品、豐富的大自然物種等，十分值得探索。

【1】鹽田梓一日遊8大打卡/美食推介 必食茶座招牌土窯雞

鹽田梓是近年新興郊遊的一個細小離島，有很多藝術品、豐富的大自然物種等，十分值得探索。（ig @ foodie_sharing）

🏖東龍島

東龍島是南丫島以外位於香港南瑞的離島。島上現時只剩少數島民，造就了島上寧靜的環境。島上路線清晰，而且有士多、法定古蹟景點和山水美景，更有島上獨有的自然奇觀「噴水岩」。

【1】東龍島一日遊 10大美食靚景必賞噴水岩 附交通船程

東龍島路線清晰，而且有法定古蹟景點和山水美景，更有島上獨有的自然奇觀「噴水岩」。（ig @ beatravelgraph）

🏖鴨洲吉澳

鴨洲和吉澳都是歷史悠久的漁村，雖然島上居民大多已經遷至市區生活，島上留下的人文歷史都十分值得一訪。這兩個位於新界東北的離島，因獨特的地貌，都屬於香港地質公園的景點。兩個離島只是相差約15分鐘船程，因此不少人會選擇一次過到兩個小島遊玩。

【1】鴨洲吉澳一日遊行程 12大食玩買推介 遊走岩石打卡

鴨洲和吉澳獨特的地貌，都屬於香港地質公園的景點。（ig @ stardust.memory.0083）

🏖南丫島

距離中環約半小時船程的南丫島，交通方便，島上有很多美食，而且洪聖爺灣水清沙幼，非常適合周末一日遊。

【1】南丫島4間近洪聖爺灣泳灘靚Cafe 必食豆腐芝士蛋糕

南丫島交通方便，島上有很多美食，非常適合周末一日遊。（資料圖片）

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