秋高氣爽，人人都話要去睇芒草，Pe仔我當然要湊熱鬧！未到10月底，大片金黃秋色最先出現於較高的山頭，Pe仔今次一於挑戰本港第一高峰，亦可能是全港最易到達的高山山頂——大帽山。賞芒之餘更有另一驚喜！

本日路線：如心廣場巴士總站 --> 大帽山 --> 大帽山天氣雷達站 --> 荃灣西

今日的目標只有一個，就是山頂大波波下的芒草！

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：荃灣西如心廣場巴士總站出發

要上大帽山，最簡單的方法就是搭巴士，而唯一來往市區至登山起點的，就是九巴51號來往荃灣西與上村的循環線。雖然巴士會經過荃灣站，但Pe仔建議大家一定要在荃灣西上車，點擊圖片睇在荃灣西上車原因 👇👇

第2站：向大帽山大波波進發

要到大帽山山頂，只要認住大帽山天氣雷達站的兩個「大波波」便可以，因為那裡就是大帽山的最高處，也是今日的目的地！今次去大帽山只為睇芒草，所以Pe仔我就選擇了最簡單直達的路線，點擊睇路線及沿途風景 👇👇

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【關於大帽山的6件事】

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第3站：賞芒還有狗尾草作伴

今次上山，原本只為大波波下的芒草，沒想到繼續向上走更加驚喜處處。因為山頂一帶亦有大量狗尾草，這種風景只有秋天可見，點擊圖片睇打卡美景 👇👇

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【大帽山郊野公園至登頂】 路程：約5公里 需時：約2小時 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌗 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：Pe仔認為絕對要等涼快的日子才好上山，因為越接近山頂，越沒有隱蔽處，暴曬的時間就會增加，即使有涼風吹拂也十分炎熱，做足防曬之餘一定要帶夠水！ 這次大帽山登頂來回一程其實沒什麼難度，但上斜上足兩個鐘真的會有點懷疑人生，所以盡量享受沿途風景並慢慢行上去，這亦是懶遊的宗旨嘛！

無論是去郊外或登山，記得愛護環境，自己垃圾自己帶走。另外亦要留意登山禮儀，不要為其他遊人帶來任何不便。

第4站：返荃灣西醫肚

欣賞完靚景就可以原路折返，由於Pe仔在平日時間去大帽山，每小時只有一班巴士，只好先去找蓮姐買些飲品小食休息一下，消耗半個多小時的候車時間。經歷5小時懶遊，終於回到市區搵食，一於食Pe仔至愛的車仔麵👇👇

孖寶車仔麵 地址：荃灣大壩街63號地下德仁樓16期4號舖 營業時間：星期一至日 11:30-21:00 電話：36196139

😋😋😋 另外2大荃灣西必食推介 😋😋😋

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【2】初見創作料理 地址：荃灣海壩街22號華達樓地下F號舖 路線：港鐵荃灣站 A4 出口, 步行約9分鐘 營業時間：星期一至日 12:00-16:00；18:00-22:00 電話：35904277

【3】Cossi 地址：荃灣大壩街19-27號地下 路線：港鐵荃灣西站A1/A2出口，經海貴路直行，見到荃灣廣場左轉，見到寶安商會王少清中學後右轉，過馬路到達。 營業時間： 星期一至五 12:00-15:00/17:00-23:00；星期六 12:00-16:00/17:00-23:00；星期日 11:00-16:00/17:00-22:30 電話：24898168

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賞芒當然不止大帽山，除了登山，市區都有不少易到的芒草打卡地。點擊圖片睇清多個賞芒路線、交通及難度等，選擇最適合自己的路線 👇👇

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