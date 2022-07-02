西貢行山｜蕉坑自然教育徑短程易行　一家大細週末郊遊好去處

蕉坑自然教育徑位處於西貢的蕉坑特別地區內，原長約600米，04年尾加建後長約700米，是香港最短的一條自然教育徑。

長度：0.7公里 時間：0.5小時



教育徑連同特別地區內的獅子會自然教育中心一向都是自然愛好者的熱門聚腳地，有不少攝影發燒友，而教育中心不論在週日週末也濟滿了中小學學生，可說是熱鬧非常。

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教育徑為一條環迴路線，沿途的資料牌十分清晰，由於路徑平坦、教育徑兩旁全為大樹林蔭，夏季的烈日並不會使教育徑過於炎熱，一直以來是一家大小週末郊遊的好去處。沿徑所設的二十多個生態資料牌多為林木結構和地理的相關知識，遠景風光則稍為欠奉，因此在此徑較適合是定向或尋寶等遊戲。獅子會自然教育中心內的中草藥園種植了多種中草藥品種，是生態研習者不能不到的地方。

導賞點

1. 西貢戶外康樂中心

鄰近蕉坑特別地區，風景秀麗，營友可享受郊野的寧靜閑適，是理想的度假勝地。度假營內設有各類康體設施，營舍樓高三層，設備齊全，共有31個單位（每個單位設有8張睡床），最多可供248人入住。

2. 蝴蝶谷及蜻蜒池

2004年尾獅子會自然教育中心在為教育徑加建，在入口附近增設了一段約100米長的新路徑，以蝴蝶為主題，在該段新徑兩旁特別種植了一系列蝴蝶幼蟲的寄主植物，並將該帶命名為蝴蝶谷，成功吸引了多個蝴蝶品種到來。這個蝴蝶谷連同附近的蜻蜒池，實在吸引了不少攝影發燒友到來「駐紮」。

設施：資訊牌、涼亭、野餐地點、洗手間、茶座、展覽館等



交通資料

起點：乘搭九巴92號（於港鐵鑽石山或彩虹站上車）、299X號（於沙田市中心上車）、99號（於馬鞍山市中心上車）、專線小巴1號、1A號、1S號（於彩虹站乘搭）等駛經西貢公路的交通工具，在北港站下車。穿過獅子會自然教育中心步行約10分鐘便抵起點。

終點：同上。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：蕉坑自然教育徑】

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