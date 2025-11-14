大東山芒草2025｜行山路線+交通+注意事項！遍地金黃色芒草超壯觀

大東山芒草2025｜大東山芒草季節時間、行山路線及交通一次睇！又來到一年一度的芒草季節，今年大東山的芒草已經盛開，幸運的話更可以見到粉紅芒草！大東山芒草海向來吸引不少人前往影相打卡，編輯部整理前往大東山行山路線、難度及注意事項等，讓大家去前做足準備，欣賞大東山的黃金芒草海！



大東山芒草2025｜行山路線+交通+注意事項！遍地金黃芒草海超壯觀

每年秋季都是芒草盛開的季節。（圖片來源：Instagram@iris_lammm）

大東山芒草2025｜最佳觀賞季節

大東山芒草季節為每年10月尾至12月，入秋之後就是大東山芒草季節，位處高山的芒草會慢慢染成金黃色，至11月中就會出現大片大東山芒草海的景象，每年秋天都吸引不少人前往打卡。

有內地網民在剛過去的周末（9日）於小紅書上發帖，指假期的大東山上全是人，從照片上可見沿著山路有絡繹不絕人潮，不論上山還是下山都要「排隊」。有網民留言笑指「這是遷徙吧」、「人頭壯觀過芒草」，也有網民擔憂遊客過多破壞生態。

從其他網民拍攝的片段中可見，排隊等候搭乘巴士下山的人龍長達幾百米，估計當日有近一萬人登山。其中一位網民更指無法叫車，只能多走幾公里才能坐上車，可見人流相當誇張。

大東山芒草2025｜注意事項

每年都有很多人慕名前往大東山看芒草，不過大東山作為香港第三高峰，高達869米，加上上山樓梯級較多，山路亦有大量石級和碎石，對平時沒有行山習慣的人來說也許會感到吃力，建議要穿著行山鞋或波鞋，如有需要可以帶備行山枚，緊記要量力而為！

【大東山芒草2024】今次介紹的就是相對簡單的大東山芒草路線，在伯公坳出發，沿鳳凰徑上山。（圖片授權：Instagram@kikolm.hike）

大東山芒草2025｜推薦行山路線：伯公坳沿鳳凰徑上山

要登上大東山賞芒草主要有3條路線，長短及難度各有不同，本文介紹的就是相對簡單的大東山芒草行山路線，由伯公坳出發，沿鳳凰徑上山，全長約7公里。

記者建議可以在上午11時至中午12時左右在伯公坳出發，因為下午6時左右天色已經全黑，需要預留時間下山。如果想看完日落才下山，可以在下午1至2時左右才在伯公坳起步。

由於伯公坳至大東山途中沒有補給站，建議大家可以在東涌港鐵站乘搭巴士前，購買足夠的飲品及食物。另外，去大東山賞芒草時留意日落後入黑速度快，下山時要多留意安全，最好帶備照明裝備。

【大東山芒草2024】每天秋天都吸引不少人前往大東山打卡。（圖片授權：Instagram@kikolm.hike）

前往大東山看芒草可以於東涌港鐵站轉乘11、23或3M大嶼山巴士，在伯公坳下車。左邊是南大嶼山郊遊徑入口，亦是今次行程的起點。沿南大嶼山郊遊徑登上了十幾級樓梯後，在大涼亭左轉，便進入鳳凰徑。

要登上大東山看芒草要上到爛頭營，中間路程大部分都是樓梯級，估計起碼有過千級樓梯，一路慢慢向上爬升400米，樓梯路段比較長，記得定時停下來休息。

途中可以欣賞到開揚山景及大嶼山南海岸海景。（圖片來源：Instagram@iris_lammm）

途中可以欣賞到開揚山景及大嶼山南海岸海景，步行1小時後便會開始進入芒草的範圍，沿路上芒草遍野，景色超壯觀！芒草叢中有小路，可以拍出在芒草海中心的效果。拍照時要記得愛惜大自然環境，不要隨便採摘及踐踏芒草。

【大東山芒草2024】沿路上芒草遍野，景色超壯觀。（圖片授權：Instagram@stay.in.hk）

繼續行石級沿鳳凰徑行，來到一處比較平緩的地勢，然後一直沿着山腰向下行，便會到達爛頭營。此時回望大東山，同樣可以見到壯觀的大東山芒草海。

爛頭營的高地上建有約20間石屋，一望無際的大東山芒草加上爛頭營石屋，是熱門的拍照構圖。但為安全起見，千萬不要爬上屋頂影相，或會破壞屋頂或有危險。

【大東山芒草2024】大東山芒草加上爛頭營石屋是熱門的拍照構圖。（圖片授權：Instagram@stay.in.hk）

在爛頭營拍照後就可以原路折返伯公坳，乘搭交通工具離開。不過日落後入黑速度快，下山時一定要小心安全！

大東山芒草行山路線 詳情

大東山芒草交通：東涌港鐵站旁的巴士總站乘坐3M或11號大嶼山巴士，於伯公坳站下車。沿馬路邊的行人路步行約兩分鐘便到達起點。



大東山芒草路線：伯公坳 > 鳳凰徑 > 伯公坳



需時：約4小時（連拍照、休息約6小時）



難度：4.5/5



備註：大東山並非適合新手行的路線，千萬不要為打卡而貿然行動。山路有大量石級和碎石，必須穿著行山鞋或運動鞋。

