大帽山行山｜登香港最高山峰賞芒草日落靚景　巧遇雲海景象超夢幻

大帽山位於新界中部，海拔957米高，是香港最高的山峰，山高霧多，又被稱為「大霧山」！



想不到我家附近每天經過的地方看到的風景就是香港最高的山峰──大帽山了，說實話真的有些少看了它，因為小時候的學校旅行多次都是去大帽山郊野公園野餐燒烤，雖然去過幾次但印象都不大，也不會有想再去的衝動！直到不能去旅行，多了在香港行山，前一陣子看到大帽山有芒草，而且對我來說又近又容易行，然後那時候才發現原來大帽山是香港最高的山峰，之前真的「有眼不識泰山XD」喇！

大帽山（自由旅生授權使用）

因此，為了看芒草和登上香港最高的山峰，決定去行大帽山，重新認識大帽山！ 今次我們選擇的路是以馬路為主，非常適合行山新手，不過行走時要注意路面上的車輛呀！

前往大帽山的交通：

在荃灣乘搭51號巴士，於「郊野公園」下車！

溫馨提示：51號巴士班次疏落，大約30分鐘一班車！

大家可以在荃灣站 A 出口或總站荃灣西站上車，也可以透過九巴App或網站尋找上車的車站！



我們今次是在荃灣站A出口附近的巴士站上車，在A出口轉左會見到有樓梯上去，上到去就會見到 前往大帽山的51線巴士站！注意：51號巴士是循環線，去程要留意乘搭往上村的方向，回程要留意乘搭往如心的方向！

接下來部分是我的大帽山行山的體驗分享：

1:57pm 到達51號荃灣站的巴士站，那天是星期六，想不到下午的時間都算多人！由於去程的51號巴士是單層巴士，所以中途上車（荃灣站）好大機會是滿座和滿企位的，想有座位或確保上到車的話，建議在荃灣西站的總站乘搭！

好在車程不算長，大約20分鐘便到達【郊野公園】站！走幾步路就會見到麥理浩徑第八段至第九段的路牌，轉入去就是走山路！（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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4:51pm開始從山頂的閘口起程，快到日落的時間了，要把握時間上山呀！日落時分金黃色的光照射到山頂的氣象雷達站，超美的景象當然要拍照留念啦！（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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以下是我的大帽山行山路線：

1:53pm 到達荃灣地鐵站

1:57pm 到達位於荃灣地鐵站的51號巴士站

2:19pm 到達【郊野公園】站下車

2:27pm 到達大帽山郊野公園入口，見到「大帽山郊野公園」門牌

2:30pm 到達扶輪公園燒烤地點＋大帽山郊野公園遊客中心

2:41pm 見到大帽山山頂的天氣雷達站

3:03pm 到達大帽山郊遊地點3號場，休息一會

3:47pm 繼續起行

3:59pm 到達大帽山觀景台＋「臥龍石」

4:45pm 繼續起行

4:49pm 見到荒廢屋

4:51pm 到達大帽山通往山頂的閘口

5:07pm 山頂開始起霧

5:24pm 山頂的天氣雷達站完全被霧覆蓋

5:29pm 日落時分在通往大帽山山頂的途中遇上霧

5:37pm 太大霧和開始日落，決定放棄登頂，沿路折返

5:45pm 回程路上在遠處見到雲海和晚霞

6:37pm 天黑了，不小心從大帽山上見到夜景

7:44pm 回到荃灣地鐵站



小感想：

雖然我不是第1次去大帽山，但是絕對是第1次在大帽山行山！以前對大帽山的印象就是讀書時代燒烤的地方，本來今次去大帽山行山的目的是為了芒草，想不到還有意外收穫！

大帽山的日夜景色千變萬化，個人覺得觀賞芒草反而不是重點，大帽山的神奇之處是可以親身見證到在那裡發生的一切自然景象，由日落到起霧、出現雲海、晚霞、夜景的每一刻，絕對是一個靚景行山好去處呢！

而且網上看到大帽山最高點天氣雷達站是觀賞日落／日出的好地方，而且山頂位置景觀好闊，據說可以環顧青馬大橋、大嶼山、荃灣、部分九龍半島和香港島，如果日後再有機會我想我會再去挑戰登頂，日出都好想看，不過對於我來說要早起身真是好困難XD！

影片分享：

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】