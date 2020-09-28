日本超人氣百元商店大創（Daiso）的商品一直深受歡迎，除了價錢便宜之外，設計具有無限創意的多功能好物，也令人每次到訪都像尋寶一樣有「開心大發現」！不過店內種類繁多，哪一款銷量最高？又是哪款「神器」成為日本太太們的人氣之選？

（《サタデープラス》截圖）

日本節目《サタデープラス》（《Saturday Plus》）近日請來日本Daiso的職員介紹2020年最暢銷的五款人氣產品，部分可以在香港的$12找到，奪冠的一款打掃好物更是年間銷售450萬件的人氣商品！👇👇即按下圖看銷量排名👇👇

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另外，節目又推介了5款日本媽媽最愛的Daiso入廚好物和雜貨，有直接將新鮮檸檬變成「檸檬噴霧」的神奇工具，也有一款是女生OL們必入手？👇👇即按下圖看必買推介👇👇

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同場加映：MUJI零食為甚麼受歡迎？

你有發現最近的MUJI零食包裝和份量「縮水」了嗎？原來這是他們其中一個銷售策略，而且背後還有著一個貼心小設計，而且更吸引愈多愈人到MUJI入手各款零食！

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