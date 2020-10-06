受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，在本地酒店度假成為熱潮，很多人亦會預訂房間慶祝生日或相約朋友聚會。不過最近發生多件Staycation爭議事件，包括早前有人在酒店房間玩仙女棒，最近更有人在半島酒店房間舉行超過20人的生日派對，被職員勸諭離開後更惱羞成怒，指有錢都不會再入住。不少網民都怒批當事人的行為，指她非常自私，更有人擔心疫情會再次爆發，變成「酒店群組」。

有女生在社交平台Instagram上傳了幾張在半島酒店套房舉行生日派對的大合照，圖中有超過20人在酒店房間內，引起網民指責。（Instagram截圖）

該名擁有超過5000名追蹤者的香港女生，在社交平台Instagram上傳了幾張在半島酒店套房舉行生日派對的大合照，圖中有超過20人在酒店房間內。該女生指酒店職員以違反四人限聚令為由，於晚上七點半勸諭他們離開，並每隔一段時間就按門鈴提醒他們，表示做法令他們十分不滿，覺得酒店做法嚴苛，更指「有錢都吾（唔）會再光顧半島酒店」。

事件引起網民熱烈討論，批評當事人的行為，並怒轟「咁自私都有嘅，為滿足一己私慾，夾硬改變酒店房用途」、「終於明白點解酒店話做本地客好辛苦」、「自己有錯在先仲要鬧翻酒店轉頭」。香港酒店工會主席徐考澧指，如果發現有屈蛇情況或違反限聚令，酒店有權要求客人離開。

早前有人在酒店房間慶祝生日時燃點仙女棒，火花四濺，惹來一眾網民怒批罔顧安全。（影片截圖）

記者詢問過酒店業界人士，他們表示現時不少住客都有很多不當行為，為影靚相不惜一切，令清潔人員整理房間時非常麻煩。另外因為Staycation大受歡迎，香港酒店工會主席徐考澧亦表示，很多酒店職員仍在放無薪假，酒店未能安排足夠人手應付大量客人，造成辦理入住手續的時間變長，按下圖睇酒店業界難以忍受哪些住客離譜行為，以及酒店業界分享的Staycation的建議🤨👇👇

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酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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