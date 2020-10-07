香港各大酒店繼續推出Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了11間奢華酒店食住套票優惠，包括文華東方、The Upper House奕居、The St. Regis、Rosewood瑰麗酒店、Grand Hyatt君悅酒店、W酒店、四季酒店、Conrad港麗酒店、半島酒店、JW萬豪酒店及尖沙咀凱悅酒店，部分更包自助晚餐，非常吸引！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Upper House —— 26折包早餐、Maxi-Bar

奕居推出罕見激抵優惠，酒店房間本來已經比其他酒店大，現在更可免費由Studio 70客房升級至Studio 80房型，另外包埋雙人早餐、免費Maxi-Bar享用汽水、果汁及啤酒，同時送葡萄酒及爆谷，免費睇戲，更可以提早及延遲入住，享用長達26小時住宿！

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The Upper House 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【2】The St. Regis —— 包早餐、高質下午茶

酒店難得推出食住優惠，入住一晚即包雙人早餐，另外可在The Drawing Room 雙人三道菜晚餐和下午茶中二選一。酒店的下午茶出名非常難預訂，因此不妨趁這次Staycation機會享受傳說中的高質High Tea！

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The St. Regis Hong Kong 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【3】文華東方酒店 —— 3折包兩餐

酒店推出限時住宿優惠，入住一晚市區景觀客房，即包雙人早餐，更可選擇在快船廊享用自助早餐。套票亦包三道菜雙人晚餐，可選擇於房間或Café Causette享用。

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐

酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。平安夜前夕都只是人均$1800多少少，都算幾抵。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【5】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包兩餐

Rosewood的雲石浴室和Infinity Pool一向都是打卡熱點，酒店最近推出限時住宿優惠，入住山景客房一晚，包雙人Holt’s Café早餐及The Butterfly Room或Tea Conservatory晚餐。

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【6】四季酒店 —— 住一晚包兩餐

酒店推出STAY AND DINE套票優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐，晚餐可選西式、中式或印度菜，亦可以加$800升級享用米芝蓮三星餐廳龍景軒套餐。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】W酒店 —— 送高達$2000消費回贈

酒店推出食住優惠，入住一晚客房包早餐，同時送$1000餐飲消費額，住套房更可享高達$2000餐飲消費額，Room Service都適用，更送埋$500 BLISS Spa消費額。

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】尖沙咀凱悅酒店 —— 住一晚歎點心放題

酒店推出食住套票優惠，入住一晚豪華客房可獲五選一禮遇，包括$1000餐飲消費回贈，適用於法國餐廳Hugo's等酒店餐廳，其他選擇則有凱悅軒點心放題、咖啡廳雙人自助晚餐等。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【9】JW Mariott —— 包佈置及攝影

現在不少人都會去酒店慶祝生日、紀念日，JW Marriott就推出最Fit大家要求的Package Celebrate@JW，包住宿一晚、自助早餐之外，房間有波波佈置，另更包下午茶套餐及一小時專業攝影師拍攝服務（可以拎返30張照片）。不喜歡拍照，也可選香檳一支及33支玫瑰花花束。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【10】半島酒店 —— 住一晚包早餐、$500餐飲回贈

半島酒店推出「寰宇半島自在行」住宿禮遇，入住半島客房一晚，更包早餐及$500餐飲回贈。住宿期間，可以自選一項「歷史禮讚」體驗，有專人帶你遊歷並導賞古董勞斯萊斯、遠東貴婦歷史故事等等！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【11】Conrad Hong Kong —— 住一晚包自助晚餐

港麗酒店推出30周年Staycation優惠，入住一晚豪華客房送雙人咖啡園雙人自助早餐及自助晚餐，任食波士頓龍蝦、麵包蟹、阿拉斯加雪蟹腳等凍海鮮，亦有現切刺身、烤羊架等美食。

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

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平時去staycation，為了chill一點，都會帶本書打算趴在床上閱讀。但不講不知道，原來床上的射燈並非閱讀燈，那麼它到底有什麼作用？點擊圖片睇睇 👇👇