【法國旅遊】5天南法旅遊路線整合　玩盡8大蔚藍海岸必訪城市！

準備來法國旅遊嗎? 趕快來下載我們的2019全新巴黎旅遊指南！除了尼斯以外，還有南法很多值得一訪的必訪城鎮。蔚藍海岸是一個神奇的地區，擁有許多美麗的小鎮，玩個4到5天剛剛好！這些城鎮是著名法國里維耶拉( French Riviera)的一部分，但環境、氛圍、人、食物和景點都是獨一無二的！如果你想知道法國南部哪裡好玩，就繼續看下去吧！我們整理了8個靠近尼斯的法國里維埃拉必遊城鎮！Bon voyage!

旅遊路線

為了創建清楚好懂的行程，我們幫忙設計了行程路線！尼斯的東邊有三個城鎮適合旅遊：埃茲(Èze)、摩納哥(Monaco)和芒通(Menton)。幸運的是，這些城鎮距離不遠，你可以計劃一趟自駕公路旅行，從一個城市到下一個城市大約需要45分鐘車程。

至於其他天的行程，你可以制定另外的計劃前往尼斯西部的5個城鎮：卡涅(Cagnes-sure-Mer)、聖保羅(Saint-Paul de Vence)、昂蒂布(Antibes)、坎城(Cannes)和聖特羅佩(Saint Tropez)。除了聖特羅佩之外，你可以用同樣的方式遊覽大部份的城鎮。如果你已經準備好了，讓我們開始探索迷人的南法里維埃拉西邊城鎮吧！

【法國巴黎】跟著電影遊走浪漫都市拍拖打卡 精選10個熱門取景點

【法國旅遊】里昂舊城區一日遊行程 4個必到景點、市區交通攻略

1. 聖特羅佩 SAINT TROPEZ

聖特羅佩曾經是重要的軍事要塞，也是蔚藍海岸的小漁村，現今聖特羅佩是奢華的度假天堂，深受很多人喜愛，包括世界各地的名人。每到暑假，Saint Tropez港口可以看到多艘昂貴的大型遊艇在此停泊，也因此，這裡有各式各樣的精品店和熱門店舖，像是路易威登、迪奧或La Maison Ladurée。每年夏天，城鎮總是十分熱鬧且人潮眾多，但這時候也是適合旅遊的黃金時段。如果你從尼斯出發來到這裡，建議至少規劃一整天好好逛逛。

+ 6 + 5 + 4

尼斯到聖特羅佩的交通方式: 可能的交通方式選擇： 1. 火車＋公車: 12.8 歐元。1小時火車到聖特羅佩＋1.2小時搭乘公車7601 2. 火車 + 快艇: 1小時火車到聖特羅佩，12.8歐元+ 轉乘快艇26歐元 3. 汽車: 1.5小時直達 4. 船: 2.5小時，65歐元來回 5. 直升機: 20分鐘，每人320歐元

2. 坎城 CANNES

你可能覺得這個名字很耳熟，甚至你可能甚至在電視上看到過幾次。坎城是著名的南法小鎮，當地最著名的活動就是每年五月的國際坎城影展。那是個神奇的時刻，可以目睹許多國際巨星和電影名人走上紅毯！但坎城不僅僅只有坎城電影節而已，這個濱海城市就如同一部電影，各種迷人風景和氛圍。

另外，坎城外海有2個美麗的小島：Ile Sainte Marguerite Island和Ile St-Honorat，合稱Iles de Lérins。如果你有時間，或許可以前往島上走走！

+ 5 + 4 + 3

尼斯到坎城的交通方式 可能的交通工具選擇如下： 1. 火車: 30分鐘，3.9歐元 – 到主要火車站 2. 公車: 45分鐘，公車200號 – 到城市中心 3. 汽車: 30分鐘，距離尼斯33公里

3.昂蒂布 ANTIBES

昂蒂布位於尼斯和坎城中間，是迷人的里維埃拉舊城。在古希臘和羅馬時代，昂蒂布是歐洲重要的貿易區和軍事要塞。舊城區的暖色系鵝黃色建築，具有羅馬建築風格，也是人們夏季聚會的地方。這裡有許多在地小店，可在此買到優質的鵝肝醬！另外，這裡還有一座著名的畢卡索博物館，畢卡索曾於1940年代在此住過6個月，博物館展出的是當時畢卡索的創作，對於藝術愛好者來說絕對不容錯過，但對於其他人而言，則可以享受博物館的歷史風情、城堡以及從這裡一覽昂蒂布的壯麗景色。

+ 4 + 3 + 2

尼斯到昂蒂布的交通方式 可能的交通工具選擇如下： 1. 火車: 26分鐘，7.2歐元- 到主要火車站 2. 公車: 30 分鐘，公車200號- 到市中心的Rue Direct 3. 汽車: 25 分鐘，距離尼斯22公里

4. 聖保羅 SAINT-PAUL DE VENCE

聖保羅是法國里維耶拉最古老的中世紀城鎮，古老建築讓整個城鎮的氛圍變得不一樣，如同回到中世紀一般。聖保羅也是許多演員和著名藝術家的舊居，包括夏卡爾、畢卡索和米羅(Miro)，因此，在城鎮狹小的鵝卵石街道上隱藏的小商店都能找到他們的藝術作品的複製品。聖保羅是里維埃拉旅遊路線上的城鎮，或許這也是為什麼多年來這裡一直能夠維持美麗不變。即使聖保羅山城不靠海，但從這裡可以欣賞美麗的海灣全景。

對於喜歡現代藝術的人來說，絕對不能錯過聖保羅舊城附近的Maeght基金會，藏身在山丘上的基金會博物館，前往的山路還能欣賞聖保羅舊城區的風采！成人門票16歐元，10到18歲兒童門票11歐元，10歲以下兒童免費入場。

+ 4 + 3 + 2

尼斯到聖保羅的交通方式 可能的交通工具選擇： 1. 公車: 50 分鐘，公車400號，1.5歐元 – 到城鎮中心 2. 汽車: 30分鐘，距離尼斯19公里

【法國旅遊】聖米歇爾山懶人包 交通攻略、修道院參觀資訊

【法國旅遊】不要只識凱旋門！巴黎自由行攻略 精選15個打卡點

5.卡涅 CAGNES-SUR-MER

卡涅是一個迷人的地中海漁村，比起周邊的其他沿海城鎮更為悠閒。這個城鎮因其鵝卵石海灘而聞名，此外，還有名為Haut-de-Cagnes的古老中世紀城堡，要到達那裡，你必須從城鎮中心步行或乘坐公車(44號公車)。狹窄的街道、五顏六色鮮花覆蓋的石屋，以及從城堡頂部遠眺地中海的迷人景色，絕對值得花時間爬上去！

卡涅也是著名畫家Renoir的故居，之後他在卡涅住過的房子成為了博物館，展出他的藝術作品。博物館週二閉館，門票成人6歐元，26歲以下免費。

+ 7 + 6 + 5

尼斯到卡涅的交通方式 可能的交通工具選擇： 1. 火車: 2.7歐元，12分鐘 2. 公車: 30～40分鐘，公車200或94號 3. 汽車: 30 分鐘，距離尼斯15公里

6. 埃茲 ÈZE

埃茲位於尼斯和摩納哥之間，是法國南部最美麗的城鎮之一。埃茲的歷史始於公元2000年前，受到羅馬、義大利、希臘、法國和許多豐富文化的影響。前往城鎮最高的地方，你必須爬上狹窄的鵝卵石街道。這條路線是發現和了解這座城市的最佳路線，甚至，某個時刻，你會發現自己被植物園的雕像給包圍。

鎮上還有其他的景點散布各處，其中最著名的是Notre-Dame de L’Assomption教堂，從那裡可以看到埃及女神Isis的雕像，另一個有名的是Chevre d’Or城堡。城堡的名字取自故事中將村莊從寶藏竊賊中拯救出來的山羊。

+ 4 + 3 + 2

尼斯到埃茲的交通方式 可能的交通方式選擇： 1. 巴士: 40 分鐘，巴士82、83 或 112號 2. 火車: 10分鐘，2.3歐元，從Nice-Riquier 到Eze主要火車站 3. 汽車: 20分鐘，距離尼斯12公里

【法國文化】旅遊時避免尷尬發生 你一定要知道的5個禮儀細節

7. 摩納哥 MONACO

或許你不清楚，但實際上摩納哥是全世界第二小的國家。你或許將它誤認為是一個小鎮，但實際上它是里維埃拉(Riviera)的一個國家，領土被法國包圍。摩納哥從13世紀以來就由同一個家族統治，即使該地區受到入侵且受到不同主權統治影響，現今它仍然擁有自己的主權。

摩納哥之所以變得熱門並非因為其首都Monaco-Ville，而是因為以賭場和度假村而聞名的蒙特卡洛(Monte Carlo)，特別是夏季，有大批遊客前往賭場，當然，也有為海灘和陽光而來的遊客。你可以前去參觀摩納哥城堡，並在海岸附近的豪華場所停留，在炎炎夏日的天氣裡享用冰涼的雞尾酒！

+ 4 + 3 + 2

尼斯到摩納哥的交通方式 可能的交通工具選擇： 火車: 20分鐘， 4.1歐元 – 到主要火車站 公車: 50 分鐘，100號公車 汽車: 35 分鐘，距離尼斯 20 公里

8. 芒通 MENTON

芒通位於尼斯東部的地中海沿岸，近法國和義大利的邊境。芒通又被成為法國明珠(perle de la France)，以美麗的花園、夏季別墅和風景如畫的建築而聞名。Villa Fontana Rosa是當地最知名的別墅之一，在這裡可以參觀小說中的花園。

芒通擁有特殊的小氣候，冬天這裡比蔚藍海岸的其他城市更加溫暖，因此，該地區非常適合種植柑橘和檸檬。芒通的柑橘遠近聞名，這一點都不奇怪，事實上，每年的二月當地甚至會舉辦芒通檸檬節呢！

+ 3 + 2

尼斯到芒通的交通方式 可能的交通工具選項： 1. 火車: 36 分鐘，2.7歐元 – 到主要火車站 2. 巴士: 1.2小時，100號公車，2歐元 – 到市中心 3. 汽車: 35分鐘，距離尼斯29公里

【相關圖輯】法國美食│精選7間巴黎甜品店 經典法式馬卡龍層次分明口感綿密！▼▼

+ 14 + 13 + 12

【本文獲「Insidr」授權轉載，粉絲專頁@insidrtc】