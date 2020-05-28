【法國文化】旅遊時避免尷尬發生　你一定要知道的5個禮儀細節

在法國旅遊時，你該注意哪些禮儀細節才能避免踩到他們的地雷呢？法國文化當中有一些你必須要注意的小事項，這樣當你來到法國旅遊時就可以避免掉浪費太多時間或是任何尷尬時刻的發生。當我們在地鐵、商店、餐廳的時候，有一些小事是你必須尊重及注意的，包含像是進到商店的打招呼或是小費等等，如果你試著尊重且融入法國當地的文化，你的旅行絕對會更加順暢快樂！

▼▼按圖放大看法國的禮儀▼▼

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法國禮儀須知

將「BONJOUR」掛在嘴邊

不論你是走進商店、餐廳、咖啡廳或是酒吧，只要你接觸人，你一定要說聲Bonjour，這是旅遊法國最基本的禮節。人們聽到Bonjour之後就會知道他可以開始跟你有所互動。很多時候如果你忘了說Bonjour，店員可是會不理你甚至是無視你的唷。所以即便你不會說流利法文，只需要簡單的說一句「Bonjour! 嘣豬！」就可以為你的旅行帶來很多不同的改變，也讓旅程更加快樂順暢。對了，在離開前說一句「 Au revoir! 」也會更讓人感受到被尊重！

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最高品質……靜悄悄！

法國人相當在乎彼此之間互相尊重，因此他們在某些地方或是一些特別時段上，特別像是公共區域如地鐵、火車、商店、餐廳等等，為了不打擾到他人，他們都會刻意降低音量保持安靜。因此如果你到法國旅行的話，晚上十點後也盡量不要發出太大的吵雜聲，因為很多法國房子都是百年建築，隔音不如現代的房屋這麼好，所以一不注意音量就有可能打擾到隔壁鄰居。

很多法國房子都是百年建築，隔音不如現代的房屋這麼好，所以一不注意音量就有可能打擾到隔壁鄰居。（unsplash@nil castellvi）

在法國要給小費嗎？

很多人都會問在法國需不需要給小費？答案是……不強制。但如果你想要給，也很歡迎！

在法國餐廳消費付款時，當中其實就已經包含了服務費，所以給小費並不是強制性的。但是如果你真的對於服務感到很滿意，你也可以再另外給小費給服務員鼓勵他們！一般來說小費建議給消費總額的10-20%，即使你是用信用卡付款，還是建議小費以現金給與服務生才能真正直接的回饋給他們！

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公車和地鐵上的小禮儀

法國的公車及地鐵上都有專門設置博愛座給老人、孕婦或是身體較不方便的旅客，所以當你看到有人需要這個位子的話，請別忘了禮讓座位給他們。另外特別要注意的是，巴黎地鐵靠門的折疊座位當乘客不多時你可以坐下來休息。但是如果乘客較多時，請務必要站起來讓更多人能一起搭乘地鐵！

法國的公車及地鐵上都有專門設置博愛座，別忘了禮讓座位給他們（unsplash@barthelemy de mazenod）

可以在公共場合飲酒嗎？

在喝酒如喝水的法國，其實在大多數的公共場所喝酒都是可以被允許的。所以如果你想在杜樂麗花園、盧森堡公園或是塞納河畔野餐，你都可以一邊享受美酒、一邊欣賞著美景！但是如果你是要在公共交通工具上喝酒的話就是絕對違法的。另外如果你喝多了要搭乘地鐵回家，也記得不要在地鐵上吵鬧干擾他人唷。

法國其他（奇怪）的注意事項 - 禁止在噴泉裡游泳 - 禁止餵鴿子（最高罰款為450歐元） - 禁止闖紅燈（罰款4歐元） - 禁止工作中飲酒，紅酒、啤酒、蘋果酒除外 - 禁止把你的寵物豬取名為拿破崙

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