颱風「浪卡」或成香港60年來最弱8號風球，不過多得它，全港打工仔突然多了一天「颱風假」，也算是另類的「小確幸」！不過，日本的上班族顯然就沒那麼幸福了，就算是颱風正面吹襲，他們排除萬難也要想盡辦法回到公司，到底原因是甚麼？

日本近年經常遭受強颱侵襲，包括「法西」和「海貝斯」等數十年一遇的強勁颱風，令政府和市民不得不嚴陣以待。惟即使做好各種防風準備，颱風過境後日本部分地區難免會出現頹垣敗瓦的狀態，甚至更可能會出現奇境？👇👇

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你知道日本沒有「颱風假」嗎？這是由於日本的行政面積大，當遇上颱風吹襲時，各個行政區域的受災程度大不相同，難以劃一下令。所以，決定僱員是否能享有「颱風假」的權利就落在各大企業的管理層手上。不過，很多管理層都選擇默不作聲，不會明確地宣佈「放假」，令打工仔只能無奈冒著風雨去上班！去年強颱風「法西」過境關東地區後，在多個日本車站竟出現大批排隊上班人潮！

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有人說日本人的「社畜」等級已經高到無人可以超越，說到底，為何在颱風天下也要排除萬難上班？是愛，抑或是責任？🤔🤔即看以下9個超可怕的職場文化！👇👇

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同場加映：半澤直樹職場年薪有幾高？

日本媒體《週刊女性PRIME》早前找來前銀行職員，現職為財務顧問的望月良友，用他的實際經驗來推測半澤直樹的日常生活，拆解戲外銀行職員的最真實一面！

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