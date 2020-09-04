日本人在電車上有一套默默遵守的禮儀潛規則，近日，有日本媒體就用漫畫盤點8種「最令人討厭的乘客」，更為他們量身打造最適合的「懲罰方案」，不少曾經身受其害的網民紛紛表示超有共鳴！

圖片來源：《不能成為野獸的我們》劇照

日本網站「 クレイジー」以「懲罰不守電車禮儀乘客的8個方法」為題，盤點8種大家必定曾經遇上的擾民乘客，然後再度身設計一套「懲罰方案」，希望能令他們知錯能改！其實不只日本人，在香港都不時會看到這類令人討厭的乘客，例如死守車門旁邊位置的「門神」、明目張膽地插隊的「打尖黨」等，只是我們平時抱著多一事不如少一事的心態，更無奈的是沒有方法可以懲罰到他們！

👇👇即按下圖看8種「最令人討厭的乘客」及懲罰方法👇👇

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如果讓你遇上這些不守電車禮儀的人，你又想到甚麼方法懲罰他們？

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同場加映：12種不能理解的日本文化

每次去日本旅遊，到最後一天時總會有「如果可以在這裡長住就好了」的想法？早前有一位日本漫畫家，在網上發佈描繪了「12種令人難以理解的日本文化」的漫畫，提及的範圍含概職場、家庭和社會等等，隨即引起網民熱烈討論。看完日本「黑暗面」之後，或許會令你對日本多一點了解，少一點幻想。

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