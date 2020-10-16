香港快運日前推出Flycation成城中熱話，香港航空緊接同樣推出Flycation「飛悅香港」，到底UO Flycation和HX的「飛悅香港」有甚麽不同？哪一個比較優勝？

疫情之下環球航班都減少，香港航空、香港快運兩間航空公司接連推出香港飛香港的航綫，稱之爲「Flycation」，乘客可以在香港國際機場出發，上機並在香港上空環繞一圈，全程共一個半小時，之後返回香港國際機場降落。而且兩間都在推出同日就被搶購一空！

兩間航空公司的香港飛香港航班注意事項大同小異，同樣包7公斤手提行李、無需隔離檢疫、需要攜帶香港身份證及有效護照，最重要是兩個套票都無法在機場免稅店購物，需要跟著職員前往相應登機口！

不過比較其他細節，香港航空就在多方面都勝過香港快運！一起看看9大評比以及兩家優勝之處！

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網民對於香港飛香港的Flycation感到十分新奇，對於不止一間航空公司推出相關套票更是大表有趣！即刻睇睇網民反應！

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