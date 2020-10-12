周末想同姐妹一齊high tea傾下計，但又不太喜愛三層架下午茶？各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打燕窩做主題的下午茶，又有海鮮主題，想食刺身、Pizza都有！《香港01》飲食記者精選8間酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、帝京、Cordis、康得思、都會海逸酒店、JW Marriott、港威。

【1】帝京酒店——香印提子主題

帝京酒店共推出兩款下午茶自助餐，分別是「Grape-ful Moment下午茶自助餐」及「精選甜品下午茶自助餐」，當中「Grape-ful Moment下午茶自助餐」選用日本香印及貓眼葡萄，製作不同甜品及冷盤！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【2】都會海逸酒店——抹茶燕窩主題

都會海逸酒店10月開始推出「抹茶盛燕」下午茶自助餐，用宇治抹茶粉製作多款甜點，更有燕窩主題的一系列滋潤甜品，例如燕窩梳乎厘、燕窩杏仁露等。雖以甜點為主打，鹹點都有Pizza、天婦羅等可以選擇，更可以有7折優惠。

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+ 3 + 3 + 3

都會海逸酒店 地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【3】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【4】Marco Polo——芝士蛋糕愛好者必去

Marco Polo的下午茶自助餐以芝士蛋糕做主題，全場都是芝士蛋糕，共有多達11款，包括芒果芝士蛋糕、意大利羊奶芝士蛋糕配西柚、花生醬芝士蛋糕等，芝士控一定無法抗拒！

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【5】 諾富特東薈城酒店——清新堅果藍莓主題

諾富特東薈城酒店的ESSENCE餐廳推出全新酒店下午茶自助餐，這次用藍莓、堅果作主題，在不少肉類主食上加入藍莓元素，例如藍莓意大利黑醋醬烤豬肋骨，更添清新！

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+ 3 + 3 + 3

諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8808

【6】港威酒店——必吃芝士噴泉、海鮮

港威酒店餐廳Three on Canton推出下午茶自助餐，有冷盤、車打芝士噴泉、壽司等，也有多款甜品提供！飲品方面會輪流供應兩款果汁，同樣可以無限添飲。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【7】康得思酒店——超Cute小熊貓主題

Cordis推出週末小熊貓主題下午茶自助餐，逢星期六日及公眾假期才有！當中美食有蝦多士、章魚小丸子等特色各地美食，甜品方面更有大熱的古早味台式芋圓！有方法更可以有75折！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【8】帝都酒店——有生蠔、龍蝦

帝都酒店推出的下午茶自助餐竟然都有生蠔供應！除了生蠔，更有多款冰鎮海鮮、刺身、燒龍蝦等！最後還可以大吃多款口味的Mövenpick雪糕，基本上與正常自助午餐或晚餐不差太遠！

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

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The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這裏的下午茶安排在酒店花園樓層Garden Lounge進食，最近推廣Botanical夏目繁花主題，鹹甜點都以清新為重點，很適合夏天！

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