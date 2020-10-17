天氣開始轉涼，係咪心癢癢好想BBQ呢！疫情之下大家都是減少外出進餐比較好，不如在家中BBQ解饞吧！《香港01》飲食記者向大家推介5款近年大熱的室内家用BBQ燒烤爐，讓大家在家裏也可以享受BBQ滋味！ *以下所提及之價錢為發稿當日資訊，最終價錢以零售商決定爲準。

近年不少人都喜愛在家韓燒，自己買肉價錢更可能會平一截！不過燒烤最重要係咩？緊係個爐啦！購買家用BBQ燒烤爐，其實也有不少注意位，一不小心就會買錯爐，不適合自己使用。到底有甚麽大家都忽略的小細節？

不少人都會使用Bruno鍋燒肉！（jibbap_seattle@instagram）

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市面上有不少室内燒烤爐，更有不少備受網紅、YouTuber推崇，到底它們又是否符合以上貼士？哪一種比較適合你？《香港01》飲食記者就整理5款大熱室内燒烤爐，並精選最抵價錢，當中有款式低至298元就可入手！

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部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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