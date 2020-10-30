秋天除了芒草，也是白千層開花的季節，白色小花為四周倍添詩意。趁著秋意正濃，不妨到有震撼白千層林道的城門水塘行山，圍繞水塘一圈就能看齊6大打卡位，全程平坦易行，適合情侶、好友、一家大小短遊。

正值白千層開花的季節，原本綠色的樹葉中長出黃黃白白的小花，為整個充滿詩意的畫面增添了唯美感覺。提到香港的白千層，城門水塘就有大片白千層樹林，配以水塘的美景，讓人百看不厭。《香港01》旅遊記者今次為大家推薦城門水塘這條合家歡路線，易行得來景色優美，點擊圖片睇完整路線及6大必經打卡位 👇👇

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行城門水塘時，沿路會見到不少猴子及牛隻，但千萬不要嚇打或餵牠們，做個尊重大自然的山友。由於沿途並無退出或補給點，大家宜事先準備乾糧，經過休憩設施就可小休一番並補充體力。

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🍁🍁🍁 同場加映：香港紅葉2020｜大棠/城門水塘6大打卡好去處 青衣公園睇落羽松 🍁🍁🍁

提到香港的紅葉，近年大家必去的一定是大棠楓香林！而根據最新消息，少部分楓香已經逐漸變色，頗有秋意。本港其實有不少紅葉勝地，主要觀賞楓香及落羽松，而且十分易到，點擊圖片睇6大紅葉勝地 👇👇

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