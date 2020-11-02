《鬼滅》和服暗藏角色命運？禰豆子粉紅色有寓意？善逸注定強大？

《鬼滅之刃》在日本的人氣勢不可擋，掀起的熱潮更持續蔓延到世界各地。在過去的萬聖節，就有不少人穿上《鬼滅》角色相同的和服，精心裝扮成「炭治郎」和「禰豆子」等人氣角色登場。不過你又知不知道，原來一眾主要角色的和服花紋背後，原來隱含他們在劇中面對的命運？

炭治郎與禰豆子的和服分別有甚麼意義？

日本傳統花紋樣式稱為「和柄」，「柄」在日語中有花紋、花色的意思，最早出現的時期可以追溯至平安時代。「和柄」的主要題材來自四季萬物、大自然的種種規律等，在看似簡約的設計背後，實際上隱含著各種對大自然的敬意，以及充滿故事性的寓意。

《鬼滅之刃》角色的專屬和服紋樣。（hina_yun@Twitter）

《鬼滅之刃》的角色在作者吾峠呼世晴筆下，呈現出個性十足的人物風格，而且每個角色的和服花紋都經作者重新設計，當中各個角色的專屬花紋原來暗藏他們即將面對的命運伏線，我妻善逸的強大戰鬥力原來早已有預示？👇👇按下圖看5大角色的和服花紋含意👇👇

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