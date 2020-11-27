北海道小樽音樂盒堂1日遊！留意4大人氣款式、由0 DIY更有成功感

北海道小樽的熱門觀光景點小樽音樂盒堂，在小樽市內除了本館外還有7間姊妹店。這次LIVE JAPAN就介紹小樽音樂盒堂「本館」、「2號館古董博物館」、「手工製作工房 遊工房」的玩樂方法！

小樽音樂盒堂小簡介

小樽音樂盒堂是日本最大規模的音樂盒專賣店。本館就有約3,400種、25,000個以上的音樂盒商品。背對運河，沿著延伸至小樽運河的堺筋通，在最深處的5岔路上會看到一棟石造的厚重建築物，這就是小樽音樂盒堂本館。此建築物為1912年米穀商人作為總公司所建造的。1989年作為小樽音樂盒堂開幕，現在已成為聚集世界各國遊客的國際知名地點。1989年3月29日登錄為小樽市指定歷史建築物，至今仍保留妝點在天花板、扶手、2樓迴廊的裝飾。

前往小樽音樂盒堂的交通方式

從札幌搭乘JR函館本線往小樽方線的列車，於南小樽車站下車。從南小樽車站步行7分鐘即可到達小樽音樂盒堂。開車時從札幌使用國道5號或者札樽自動車道（收費）前往小樽音樂盒堂。使用高速公路時在小樽IC離開。由於小樽音樂盒堂店鋪沒有專用停車場，使用附近的投幣式停車場吧。另外搭乘JR可以這麼近距離的看到小樽大海！欣賞大海的悠閒電車之旅也能成為回憶之一喔。

從札幌搭乘JR函館本線往小樽方線的列車，於南小樽車站下車。（IG@hnsk11）

小樽音樂盒堂「本館」

馬上就來介紹小樽音樂盒堂的「本館」吧。在入館前先看看正面入口前威風凜凜的小樽音樂盒堂的象徵──蒸氣鐘。高達5.5公尺、寬1公尺、重達1.5噸，是世界最大的蒸汽鐘，為加拿大的時鐘達人Raymond Saunders親手製作的世界第一座蒸汽鐘。

青銅製品，與加拿大‧溫哥華的蒸汽鐘為同一種結構。每15分鐘會由鍋爐產生的蒸汽動力，使上方的5個汽笛吹奏起5個音階的旋律。有蒸氣時就是拍照的好時機！

從正面入口入館馬上就有許多音樂盒等待著遊客！鄰近入口處的區塊排列著珠寶盒音樂盒、雞蛋造型的飾品盒音樂盒等可愛的音樂盒。一口氣進入到羅曼蒂克的世界中。「蒸汽鐘音樂盒」（含稅4,180日圓）是小樽音樂盒堂的原創商品。直接將入口處前的蒸汽鐘外帶回家！買來當作來館的紀念吧。還有許多以日本文化為設計的音樂盒，也有描繪著浮世繪畫家葛飾北齋的作品之一赤富山的音樂盒（含稅1,980日圓）。更往深處去就是有著超高挑高的大廳堂。這裡是音樂盒堂最大的賣場，主題是「樂趣」富含著個性豐富的音樂盒，如：玻璃、木頭、陶瓷、旋轉木馬、布偶的音樂盒。

按圖即睇小樽音樂盒堂4款人氣音樂盒▼

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小樽音樂盒堂本館2樓為拍照景點

從1樓爬上樓梯走到2樓，會有可以俯瞰小樽音樂盒堂1樓的迴廊，燈光搖曳的世界非常漂亮。小樽音樂盒堂可以拍攝店內，一定要拍拍照片！推薦的攝影景點就是能夠看到巨大招財貓的位置，想拍紀念照的朋友可以請店員幫忙。

小樽音樂盒堂本館3樓有Easy Order專區

在小樽音樂盒堂3樓的「Easy Order專區」可以選擇曲子、音樂盒搭配組合。可以製作壁掛式音樂盒、手動音樂盒、旋轉音樂盒等各種音樂盒。決定好喜歡的曲子、底座後就向店員訂購。搭配好曲子和盒子，專屬於你的音樂盒就完成了！

3樓除了可以受理Easy Order外，還販賣日式小物。以和菓子為設計概念的磁鐵（含稅258日圓）、壽司鑰匙圈（含稅418日圓）等有許多讓人忍不住買下的商品們。

小樽音樂盒堂 主館（小樽オルゴール堂 本館） 地址︰4-1, Sumiyoshicho, Otaru-shi, Hokkaido, 047-0015 最近車站︰南小樽 站 （函館線）

小樽音樂盒堂「2號館古董博物館」

接著就是聚集古老音樂盒的「小樽音樂盒堂 2號館古董博物館」。從本館只需步行1分鐘的距離，這裡有約830種、8,000個以上的商品，種類豐富！「2號館古董博物館」的必看之處就是有著690根音管的「Aeolian Harp Organ」。於1908年在英國製作而成的古董風琴，向人們傳遞音樂至少100年。

「2號館古董博物館」可以聽到「Aeolian Harp Organ」、自動演奏鋼琴、氣缸音樂盒、自動音樂盒等古董音樂盒音色的機會。一天會有6次「古董音樂盒音樂會」在約15分鐘的實際演奏時間內還會有工作人員負責說明。每一次所演奏的音樂盒不一樣，很推薦多來拜訪幾次聽聽不同的古董音樂盒。在「2號館古董博物館」也有音樂盒的Easy Order。不論是找尋自己喜歡的曲子，還是聽著音色找尋喜歡的曲子，都很有樂趣。

小樽音樂盒堂 2號館古董博物館（小樽オルゴール堂 2号館アンティークミュージアム） 地址︰〒047-0027 北海道小樽市堺町6−13 營業時間：9:00～18:00（只有夏季、國定假日前一天・五・六 9:00～19:00） 公休日：無

在「手工製作工房 遊工房」製作講究的音樂盒！

在本館附近的「手工製作工房 遊工房」可以製作加了心思的音樂盒。從只裝飾簡單飾品的簡單方案到從零件開始組裝的正統方案，有著各式體驗方案。「手工製作工房 遊工房」最有人氣的「隨意裝飾方案」是可以在店裡自由挑選音樂盒底座、曲子、裝飾的方案。有150種樂曲可以挑選，玻璃小裝飾、模型都能自由搭配，製作世界上獨一無二專屬於自己的音樂盒。

想更講究一點推薦「Movement組裝方案」。從零開始親手製作音樂盒，從國中生開始可以體驗，需要事先預約，線上受理預約。「手工製作工房 遊工房」有不需要預約的體驗方案也有需要事先預約的方案，事先在官網確認方案的內容、預約狀況吧。

小樽音樂盒堂 遊工房（小樽オルゴール堂 遊工房） 地址︰〒047-0021 北海道小樽市入船１丁目1−5 營業時間：9:00～18:00（只有夏季、國定假日前一天・五・六 9:00～19:00） 公休日：無

小樽觀光就到「小樽音樂盒堂」玩一下吧！

本館、2號館、遊工房步行都能到，在等待2號館的古董音樂盒音樂會時，可以到別間店鋪看看其他的音樂盒。好好感受小樽懷舊的街道與音樂盒所傳達的氣氛樂曲吧。

※本文為2020年7月採訪、製作時之資訊

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