【北海道】美瑛白金青池絕景此生必去！交通、周邊景點一文全收錄

「白金青池」為什麼是藍青色的?

設置在美瑛川上的混凝土壩截留的河水所形成的人造湖就是白金青池。混凝土壩是於1988年在十勝岳噴火時,為了防止火山泥流而設置的,是池塘偶然的產生物。讓人著迷的魅力藍色,其實並不是池塘原本的顏色,是由上流白金溫泉區所湧出富含氫氧化鋁的泉水與美瑛川的河水混合而成,呈現膠體狀(粒子分散在液體中的狀態),這些粒子反射陽光,波長較短、容易散射的藍色色光被瞳孔所接收,才會看成藍色。

前往「白金青池」的交通方式

前往位於美瑛車站前本通的巴士站,從「美瑛車站前」搭乘「往白金‧大雪青年家方向」的巴士,於「白金青池入口」下車,乘車時間約20分鐘。停靠在「白金青池入口」巴士站的班次不多,要確實確認好時間喔,就算往同個方向的巴士也有不停靠此站,直接通過的巴士,要注意一下喔。

有從巴士站往停車場的道路,注意腳邊小心前進。

收費停車場可以停270台小客車,所以也能開車拜訪,穿過停車場後沿著道路前進吧。

道路與白金青池之間有柵欄,能夠走到白金青池邊的路線有限。道路沒有階梯,腳邊很不穩定,仔細注意腳下前進吧。

白金青池的周圍有圍繞白樺樹木的小徑,可以從各種角度欣賞白金青池。也有沒有柵欄的地方,小心不要掉落白金青池內喔。

白金青池的拍照時機跟景點

根據拍攝的時間點、天氣、角度,欣賞白金青池顏色等的方式都不一樣,依各個時間點到實際現場所感受到的印象介紹各別的拍攝景點。

不怎麼吹風,水面較為平穩的早上,可以拍攝到樹林、山群美麗的映照在白金青池池面上的照片。當太陽升起,陽光照射在山林上,映照於水面上的山群更加鮮豔!早上人群較少,特別推薦此時間段給想仔細拍攝白金青池的朋友。

當天空積起雲朵時,水面上映照著雲朵,會使白金青池池面的藍色看起來稍微淺一點,但只要花點小功夫也能拍出豔麗色彩的白金青池,就算是陰天也不要放棄喔。使用相機的放大功能,捨去映照天空部分的池塘,主要拍攝映照山林部分的池塘時……

白金青池池面反射著映照在水面上的山林色彩,就能拍出綠色的白金青池囉。

從太陽高升的正午到下午初頭的時間段,附近一帶都會充滿陽光,周圍山林的綠與白金青池的藍都非常的鮮豔。

白金青池的推薦拍照地點

開闊樹林的景點、花朵綻放的景點、從高角度俯瞰的景點等,白金青池有各種拍照景點,從各種地方拍照吧!

也很推薦在人少少的早上,使用手機、相機的全景功能拍白金青池的美照喔。

白金青池的四季看點

融雪流入的春天是最能看到藍綠色池塘的時期,夏天時看到亮藍色的天數增加,好好享受與山林的綠形成的對比吧。9月下旬~10月上旬迎來紅葉的開始,能夠欣賞到由樹林的枯黃、赤紅與池塘的青藍所交織成的繽紛風光。

11月開始下雪,日本落葉松也染上一片雪白。12月~4月中池塘結冰,冰面上堆積白雪,周圍一帶成為銀色世界。往年在11月~4月左右的夜晚會點燈,慢慢欣賞這奇幻的景緻吧。

白金青池周邊景點推薦:白鬚瀑布、美瑛川

岩石間滲出的地下水如「白色鬍子」般流入溪流的「白鬍瀑布」是白金溫泉街的觀光勝地,為一座落差30公尺的瀑布。瀑布下就是鈷藍色的美瑛川,美麗的景色是絕佳的拍照景點。從巴士站「美瑛白金溫泉」徒步3分鐘,從免費的大眾停車場也只要步行1~2分鐘,是交通方便的景點。

從Blue River橋往下眺望可以同時看到白鬍瀑布和美瑛川。秋天能夠欣賞到樹林的紅葉和藍色河川的鮮豔風光。在冬天往瀑布方向噴濺的水花結冰,使周圍產生樹冰。在一片雪白的銀色世界流淌的美瑛川,其青藍更加艷麗。白鬍瀑布在夜晚會有點燈活動。與白天截然不同的特別景緻絕不能錯過。每年都會舉辦點燈活動。

白金青池周邊購物&美食「道之驛美瑛『白金Biruke』」

「道之驛美瑛『白金Biruke』」就位於距離白金青池約2公里處。有伴手禮店、休息處,還能用大螢幕參考光光資訊。可以搭乘巴士或開車從白金金青池前往道之驛。

搭乘巴士時,從巴士站「白金青池入口」搭乘往旭川車站方向的巴士,於巴士站「道之驛白金Biruke」下車。停靠「道之驛白金Biruke」巴士站的巴士與停靠「白金青池入口」的巴士一樣班次不多,還有不停靠此站的巴士,要多多注意喔。

明亮寬廣的設施內部販賣著美瑛伴手禮等眾多商品。

為了防止新型冠狀病毒(COVID-19)疫情擴大,在入口有擺放消毒手指用的酒精,並用塑膠布隔開收銀台。

必買的白金青池周邊商品。照片左邊為彈珠汽水口味的「青池饅頭」(青い池まんじゅう)(含稅680日圓);照片中央為使用美瑛產小麥的「青池Sablé 」(青い池サブレ)3片入(含稅518日圓);照片右邊為Blue Hawaii口味的「青池蘇打 1瓶」(青い池ソーダ) (含稅210日圓)。

作為日本全國當地伴手禮販賣的角色商品‧Mokeke「美瑛限定 Mokeke 一隻」(含稅660日圓)。是擁有眾多粉絲的熱門商品。

在同一腹地內還有外帶專用的漢堡店「BETWEEN THE BREAD」。以「森林野餐」為主題,可以在被森林圍繞的露天座位、店內的內用區享用購買的漢堡。

堅持使用美瑛產的食材所製成的漢堡每一款都非常好吃,推薦的「美瑛豬煙肉三分熟漢堡(美瑛豚のレアベーコンバーガー)單品(含稅1,598日圓)」是非常美味的漢堡,由美瑛豬製作的多汁培根肉汁都滿溢了出來,而使用美瑛產小麥所製成的麵包富含著小麥的味道等,不論是食材還是麵包都無可挑剔。

店家有擺放消毒手指用的酒精、用塑膠布隔開點餐口等,防止新型冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散的對策十分完善。

BETWEEN THE BREAD(BETWEEN THE BREAD)

地址︰〒071-0235 北海道上川郡美瑛町字白金

營業時間:9:00〜18:00(冬季的營業時間會有所變更)

公休日:無(冬季的營業時間會有所變更)