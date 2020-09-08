北海道旭川5日4夜之旅行程參考！熱門景點、美食交通一文全收錄

旭川幾乎位於北海道的正中央，是繼札幌後人口數第二多的城市。知名的旭川動物園、人氣旭川拉麵、附近還有大雪山國立公園的大雪山連峰等大自然，從札幌往道央還是林立點心店的區域呢。那麼到旭川時該去哪些景點？旅遊行程怎麼排？跟著LIVE JAPAN一起出發前往旭川的5天4夜就知道！

第1天：在砂川的「甜點街道」品嘗甜點，前往旭川

到達新千歲機場後租台汽車吧！因為回程是搭乘大眾工具回到新千歲機場，租車使用可以異地還車的方案會比較方便。租好車後就開始旅程吧！開上道央自動車道往江別．旭川方向前進。

新千歲機場租車處（新千歲機場官網）

在奈井江砂川IC離開高速公路，前往砂川市。以前為採集煤炭城市的砂川市，能夠消除勞工疲勞的香甜點心受到珍重，因此發展起了點心業。現在砂川市內有19間蛋糕、和菓子、麵包、意式冰淇淋、甜甜圈等各種店家，是眾所皆知的「甜點街道」。

「砂川甜點之路」以國道12號為中心，散落著19間店鋪從老店到時尚咖啡廳。除了當地居民外也有從北海道以外的客人前來購買甜點，是很受歡迎的熱門景點。多逛逛各種店家，評比看看各家甜點吧。

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擁有超高人氣的甜點店「北菓樓」的總店就在甜點之路。

1991年於砂川創業的北菓樓。現在在新千歲機場、札幌市內等分店遍佈各地。製作著除了當地客，就連觀光前來拜訪的人們都深受喜愛的甜點。

使用北海道生產的糯米「北海道開拓OKAKI」（北海道開拓おかき）是北海道伴手禮的基本款。花費七天洗米、蒸煮、麻糬、熟成、乾燥、油炸、調味仔細製作，有著獨特的扎實口感，味道豐富香氣撲鼻。

1991年於砂川創業的北菓樓製作著除了當地客，就連觀光前來拜訪的人們都深受喜愛的甜點。（北菓樓官網）

北海道開拓OKAKI（北海道開拓おかき）有著多變的口味也是注目焦點。枝幸產的扇貝、標津產的秋鮭、野付尾岱沼產的北海縞蝦、增毛產的甜蝦等，每種口味都使用北海道的食材，增加挑選時的樂趣。根據時期也會有期間限定的海膽等口味，拜訪時一定要多多確認喔。

嚴選使用北海道食材的「年輪蛋糕 妖精之森」（バウムクーヘン 妖精の森）因鬆軟的口感、在口中擴散的柔和甜味以及融化地恰到好處的感受擁有廣大的粉絲。師傅一邊調整燒烤的狀態、麵團的厚度、窯的溫度，一條條仔細燒烤，才能有這種濕潤的口感。是來北菓樓的必買商品。

北海道開拓OKAKI（北海道開拓おかき）最佳賞味期為三週左右、年輪蛋糕 妖精之森（バウムクーヘン 妖精の森）則為兩週左右。如果要當成伴手禮購買，要記得計算回國的日期喔。

砂川總店還有兼設咖啡廳，可以在這裡品嘗北菓樓驕傲的甜點。也有蛋包飯、意大利粉等主食，所以也可以在此享用午餐。（現在為了防止新冠肺炎疫情擴大，咖啡廳目前暫停營業。拜訪時請先在官網確認營業重新開始的資訊、營業時間）

品嘗完甜點後，再度開上道央自動車道往旭川前進。由於只有第一天需要租車，歸還後再去酒店Check in吧。

砂川甜點之路（すながわスイートロード） 地址︰北海道砂川市

北菓樓 砂川本店（北菓楼 砂川本店） 地址︰〒073-0197 北海道砂川市西1条北19丁目2番1号 營業時間：9:00~18:00 ※為了防止新冠肺炎疫情擴大減少營業時間中。詳細情形請瀏覽官網。 公休日：元旦

第2天：享受旭山動物園一整天！

從旭川車站搭乘直達巴士前往「旭山動物園」。旭山動物園在151,000平方公尺左右的腹地內展示著101種類、675隻動物（2020年3月31日時的資訊）。

旭山動物園以能夠觀察到動物原本的行動、特徵等的展示方法成為日本全國知名的動物園。動物們生氣蓬勃的樣子，每次去都能擁有新發現，大人小朋友都能同樂。

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園內非常寬廣如果想爽玩一波的話建議保留一天給動物園。園內還有豐富的周邊商店、餐廳，還能購買伴手禮，也不用擔心用餐問題。這天就將時間留給動物園，花費一天休閒的欣賞動物們吧。

※關於新冠肺炎的對策請瀏覽官網

旭山動物園（旭川市旭山動物園） 地址︰Higashiasahikawachokuranuma, Asahikawa-shi, Hokkaido, 078-8205 最近車站︰北日之出 站 （石北線）

第3天：漫步在北海道的名峰「旭岳」

第三天就好好享受自然！在旭山區域綿延著2,000公尺級的山群，有著被譽為「北海道的屋頂」的火山群──大雪山。包含大雪山的大雪山國立公園是日本最大的國立公園。阿伊努族的人們稱這片土地為「Kamuimintara」（諸神的遊樂庭園）。大雪山的主峰旭岳海拔2,291公尺，可以搭乘空中纜車到5號目。首先先從旭川車站搭乘接駁巴士．Ide湯號，至巴士站「旭岳」下車，再搭乘位於巴士站旁的「旭岳空中纜車」前往山頂。

6月～10月中左右在山頂站的週邊會有可以使用的散步道路，進入9月左右時可以欣賞到合花楸、岳樺等紅‧黃‧綠的美麗紅葉。是只有在這個時期才能欣賞到的繽紛美景，一邊散步一邊感受吧。下山後推薦到山麓站附近的旭岳溫泉消除疲勞。之後再搭乘接駁巴士回到旭川車站。

第4天：上野農場／男山釀酒資料館／旭川拉麵村

上午就到擁有一片美麗花園的「上野農場」。在花園對外公開的4月下旬至10月中旬期間會行駛前往上野農場的巴士。在旭川車站附近的巴士站「1條8丁目」（FEEL前）搭乘會非常方便。

原本為農場的上野農場。為了讓遊客能更加感受農場的環境和田園風光，開始打造富有魅力的景觀，現在農場與田園的絕妙組合成為了熱門花園。指南有繁體中文、簡體中文、英文，可以細細閱讀說明慢慢地欣賞花園。

農場內有咖啡廳，還能在此享用午餐。因為採取外帶風格，所以可以在具有開放感，有著舒適涼風的花園享用餐點。園內的桌椅的擺放也都不會和其他遊客面對面，並且定期消毒設施，徹底的防範新冠肺炎。

上野農場（上野ファーム） 地址︰〒079-8431北海道旭川市永山町16丁目186番地 營業時間：2020年度 4月18日〜10月18日10:00〜17:00 費用：成人（國中以上）1,000日圓／團體優惠（10人以上）800日圓 ※小學以下免費 花園護照1,200日圓（該年度開放期間有效。第二次後的來園1名同行者可享有入園費半價的優惠） 公休日：冬季停業（2020年10月19日〜2021年4月23日）

接著，搭乘下午1點或2點（最後一班）從上野農場發車的巴士前往「男山釀酒資料館」（巴士站「永山2條6丁目」）。

在這裡可以學習到由旭川的名水所釀造的當地酒「男山」的歷史以及日本傳統產業之一的「釀酒文化」。在館內的商店能夠買到這裡才有的日本酒、酒器等商品。

作為防範新冠肺炎的對策，徹底實施保持社交距離、定期消毒館內等，可以安心前來。

在前院深處有著被譽為「延長壽命之水」而眾所皆知的男山「釀酒用水」湧出。現在雖然不能當場直接飲用，但是可以裝進水壺帶回家，9點～17點都能取水。拜訪時不要忘記戴口罩，排隊時須保持社交距離，要嚴守規矩取水喔。

男山釀酒資料館（男山酒造り資料館） 地址︰〒079-8412 北海道旭川市永山2条7丁目1番33号 營業時間：9:00〜17:00 釀酒公開日（2月的第二個週日）為10:00〜15:00 費用：免費 公休日：年底年初（12月31日、1月1日〜3日） ※文章內為6月23日時的資訊。來館前請先瀏覽官網或者詢問設施，確認當前的狀況後再來館。

晚餐就前往「旭川拉麵村」品嘗旭川名產「旭川拉麵」。從男山釀酒資料館出發搭乘計程車約5分鐘就能到達。

旭川拉麵一般都是以海鮮類、豬骨、雞骨的高湯作為湯頭。然後旭川又是在道內特別寒冷的地方，因此旭川拉麵的特徵是在湯上會有一層油脂讓拉麵比較不容易涼掉。

為了推廣旭川的拉麵文化，於是在1996年誕生的設施。聚集了市內8間拉麵店提供各自驕傲的拉麵。各店鋪都有準備外文菜單可以放心點餐。

設施內有商店販賣伴手禮用的旭川拉麵、宛如坐在拉麵碗上的椅子等能夠作為旅行回憶的拍照景點。

每間店都在廚房與收銀機前舖上塑膠墊、座位間隔出距離、與鄰座間設置隔板等，徹底實施防範新冠肺炎的對策。

旭川拉麵村（あさひかわラーメン村） 地址︰〒079-8421 北海道旭川市永山11条4丁目119-48 營業時間：11:00〜20:00

第5天：旅程的尾聲就到「平和通買物公園」大買一波

從旭川車站前開始延伸的「平和通買物公園」作為旭川的主要街道跟市民息息相關，是匯集百貨店、飲食店等許多店家的區域。在旭川車站週邊、平和通買物公園區域，買點旭川伴手禮的經典「Ki花」、「藏生」等也很不錯喔。

回到新千歲有2種方法。其一是搭乘從旭川車站直達的都市間高速巴士；其二是搭乘電車至札幌站後轉乘。如果距離搭機時間較多時，可以在轉乘電車時順便在札幌觀光之後再前往機場，也是不錯的安排。

（從秋天到冬天因為氣候關係，是交通容易產生誤點的時期，預留多一點的時間安排計劃享受一場快樂的旅遊吧。）

※本文為2020年7月採訪、製作時之資訊

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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