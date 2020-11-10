日本吉祥物是當地的旅遊文化之一，大部分形象活潑開朗，以可愛的外表獲得世界各地旅客的心！不過有時候，這些吉祥物或會因為設計者的奇思妙想，而變化出讓人百思不得其解的奇怪形象。

日本吉祥物大賞在「吉祥物界」擁有舉足輕重的地位，不過主辦單位早前宣佈今年（2020年）將迎來最後一屆，令不少Fans大呼非常可惜！而2020年的日本吉祥物大賞於早前宣佈最終結果，其中榮獲最高人氣的吉祥物，就是以280,017票奪冠的岩手縣吉祥物takatanoyumechan（たかたのゆめちゃん）！

最受歡迎吉祥物takatanoyumechan（たかたのゆめちゃん）！

2020年共有395位當地吉祥物報名參選大賽。在云云候選人之中，除了有可愛活潑風，當然還有一些想用「騎呢」怪招吸引注意力的參賽者！包括人氣最強的京都嵐山代表「月渡橋」和來自地底王國的忍者等等，其中有一位更拿著電鋸，被網民笑稱：「好像變態殺人魔！」👇👇🤣每位更附有簡單的自我介紹，即按下圖看有幾騎呢！🤣👇👇

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同場加映：《鬼滅》和服暗藏角色命運？

《鬼滅之刃》在日本的人氣勢不可擋，掀起的熱潮更持續蔓延到世界各地。在過去的萬聖節，就有不少人穿上《鬼滅》角色相同的和服，精心裝扮成「炭治郎」和「禰豆子」等人氣角色登場。不過你又知不知道，原來一眾主要角色的和服花紋背後，原來隱含他們在劇中面對的命運？

👇👇按下圖看5大角色的和服花紋含意👇👇

為何善逸注定強大？即看全文：《鬼滅》和服暗藏角色命運？禰豆子粉紅色有寓意？善逸注定強大？