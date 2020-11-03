香港的「四眼仔」和「四眼妹」為數不少。雖說現在戴眼鏡已經變成時尚一部分，但是對長期要戴眼鏡的朋友來說，在日常生活中仍有然有些「未解決」的煩惱！有日本漫畫家畫出一系列「戴眼鏡才懂的煩惱」，讓一眾網民大呼超有共鳴！

buson2025＠Instagram

日本漫畫家BUSON（Instagram：buson2025）近日將戴眼鏡才會遇上的煩惱畫成插畫。例如近視度數愈深，眼睛看起來會愈小；而在疫情之下，戴口罩呼吸又會令眼鏡起白霧，視野會變得一片模糊，讓不少網民深有同感！

👇即按下圖看9個戴眼鏡才懂的煩惱👇

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除了以上9個煩惱之外，有網民又留言分享自己的「戴眼鏡小煩惱」：「明明戴著隱形眼鏡，但卻會不自覺地托眼鏡，被發現時真的好尷尬！」、「又要戴口罩、又要戴眼鏡，最近耳朵好忙啊。」。現時，BUSON的社交平台已有超過100萬人追蹤，有興趣的朋友可以到他的Instagram參觀一下！

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同場加映：日本MUJI必買雜貨TOP15

全球各地的新冠肺炎疫情仍未受控，想去日本旅行似乎還需要再等一等。只能留在香港的日子，去無印良品（MUJI）逛一逛，或許能夠滿足一下各位「回鄉」的慾望。不過一入到MUJI面對著琳瑯滿目的貨品，如何才能買到實用好物？不如一起來看看來自資深無印迷的推介吧！

👇👇即看無印迷推介MUJI必買雜貨TOP 15👇👇

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即看頭10位必買好物！全文：日本MUJI必買雜貨TOP15 雨傘設計有玄機？冠軍暗藏舒適小心思！