都市人的工作繁忙，不少家庭都會請「外援」解決家裡堆積如山的家務。日劇《家政夫渚先生》播出後，在日本同樣掀起一陣關於家政夫（婦）的熱烈討論。日本節目《所JAPAN》近日找來人氣最強的專業家政婦，前往一個十人大家庭解決打掃和收納疑難，一起來看看打掃達人有甚麼貼士？

要數經典的家政婦題材日劇，除了《家政夫渚先生》之外，不少得松嶋菜菜子主演的《家政婦三田》。家政婦給人的印象大多都非常能幹，而且懂得運用不同的整理收納小技巧，將一片混亂的家居整理得一塵不染！

（《所JAPAN》節目截圖）

最近，日本綜藝節目《所JAPAN》請來日本一間家政公司的頂級家政婦川津尚美，自稱「最愛是做家務」的她，在家政公司的各項評分（例如工作效率、細心度和應對客人的技巧等）均達最高標準，堪稱是「最強家政婦」！今次她要負責的是一個十人家庭，媽媽美奈子一個人要照顧8個小孩，家裡每天都有堆積如山的家務來不及完成。

（《所JAPAN》節目截圖）

趁著「最強家政婦」來到家中幫忙解決各種打掃和收納疑難之際，美奈子媽媽也決定順道偷師！👇👇即看4招必學打掃收納貼士👇👇

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同場加映：5招秋冬必學打掃貼士👇👇

踏入秋冬，又是時候為家裡進行大掃除，迎接年末的到來！日本節目《世界一受けたい授業》請來家務達人傳授5招家居打掃小貼士，不少工具都可以在家裡或12蚊店輕鬆找到，掌握到秘訣之後就可以在周末動手，還原你的「靚靚」小窩居！

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