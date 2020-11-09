踏入秋冬，又是時候為家中的衣櫃添置新衣服！近年，主打設計簡約、價錢平易近人的Uniqlo深受各年齡層人士歡迎，不過在琳瑯滿目的商品之中，如何能選出百搭又符合今季潮流的人氣單品？近日，有日本節目找來人氣穿搭KOL選出2020年冬季必買的Uniqlo人氣商品，即看她有甚麼心水！

今次冠軍究竟花落進家？（《サタデープラス》截圖）

日本節目《サタデープラス》最新一集找來日本人氣穿搭系YouTuber「プチプラのあや」（Aya），為大家挑選出「這個冬天不能少」的10款Uniqlo人氣商品，包括羽絨外套、上衣、褲子和鞋子等，其中大部分香港都有得買！

日本時尚穿搭系YouTuber「プチプラのあや」推介10款必買Uniqlo單品。（《サタデープラス》截圖）

「プチプラのあや」的YouTuber頻道會定期推介當季的潮流單品，同時會就著這些單品示範不同風格的配搭，至現時為止已有超過30萬人追蹤，成為不少時下日本女生的時尚指標！今次她推介的10款Uniqlo商品，上榜的包括皇牌HEATTECH系列最新推出的商品，以及一推出市面就被瘋搶的冬天必備Item！

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同場加映：日本MUJI必買雜貨TOP15

日本節目《サタデープラス》最近找來資深無印迷小林尚子，推介MUJI必買的家居雜貨和小物，讓你買得精明之餘，也能從中感受到MUJI商品的厲害之處！今次她推介的15款產品，大部分看似簡單的設計背後，原來隠藏著一些讓你的生活更加方便舒適的小心思，而且很多香港都買得到！

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無印良品必買好物頭10位是？即看全文：日本MUJI必買雜貨TOP15 雨傘設計有玄機？冠軍暗藏舒適小心思！