日本人氣綜藝《月曜から夜ふかし》中，工作人員向主持人松子和村上信五展示一個根據生日日期排列的心靈強大程度排行榜，其中最「玻璃心」的是哪天出生的人？而擁有「最強大心靈」的人又是誰？

（《月曜から夜ふかし》截圖）

日本節目《月曜から夜ふかし》介紹了一個生日占卜，根據生日日期看你的心靈有多堅強或脆弱，並排出第一至第九位。主持人松子和村上信五剛好是在同一日生日，公開排名後竟然發現描述非常符合兩人的性格，令網民都不禁大讚：「好準！」

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同場加映：日本大熱8色心理測驗

日本人氣綜藝《月曜夜未央》早前在節目尾聲，為觀眾送上一個號稱超準的顏色心理測驗，根據沖繩一直沿用至今的「琉球風水」，只要在以下8個顏色裡，憑直覺挑選自己最在意的顏色，即可了解內心慾望和渴求的事物。

決定好就可以按全文看結果：日本大熱8色心理測驗 揀顏色秒測內心欲望 藍色想工作再進一步